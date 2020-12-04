Россияне продолжили скупать машины в страхе перед ростом цен

Продажи новых автомобилей в России выросли в ноябре на 5,9 процента (до 157 580 единиц) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Рынок продолжает расти третий месяц подряд. В октябре он увеличился на 7 процентов, а в сентябре — на 3,4 процента. При этом в апреле продажи обвалились на 72,4 процента. Начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребительский спрос, отмечают эксперты.

Они указывают на то, что ожидаемые корректировки цен «создают дополнительный стимул к быстрому принятию решений о покупке». Страх перед подорожанием машин в 2021 году подстегивает спрос. В тройку лидеров продаж в ноябре попали Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio. В целом с января по ноябрь продажи упали на 10,3 процента.

В ноябре «АвтоВАЗ» установил рекорд по месячным продажам с декабря 2013 года. Россияне купили более 38 тысяч автомобилей, что на 21,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее «Автостат» заявил, что в 2021 году цена нового автомобиля в стране может вырасти на 10 процентов.