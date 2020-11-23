В России подержанные машины подорожали больше новых

Автомобили с пробегом за январь-октябрь выросли в цене на 16 процентов (до 576,7 тысячи рублей). Они дорожали быстрее, чем новые машины, которые стали стоить больше на 15 процентов. Это следует из подсчетов «Авто.ру», пишет «Коммерсантъ».

Самыми популярными брендами оказались Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solaris, потеснив Lada. Цены на подержанные автомобили будут расти как минимум до весны 2021 года, уверены эксперты. С апреля до ноября их стоимость подскочила на 22 процента на фоне спроса из-за девальвации рубля и ожидания роста цен на новые автомобили.

Среди топ-10 самых продаваемых подержанных моделей больше всего подорожали Mercedes-Benz E-Class (на 23 процента), Toyota Camry (на 12 процентов) и Kia Rio (на 11 процентов). При этом Lada-2114 и Lada Priora, наоборот, подешевели на 2 и 3 процента соответственно.

Ранее аналитики «Открытие Research» предсказали, что продажи на российском автомобильном рынке упадут в этом году на 15 процентов (до 1,5 миллиона машин). При этом в 2021-2022 годах ожидается восстановление до 1,6 миллиона.