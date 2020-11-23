Российскому автомобильному рынку предсказали серьезный спад

Продажи на российском автомобильном рынке упадут в этом году на 15 процентов (до 1,5 миллиона машин). В 2021-2022 годах ожидается восстановление до 1,6 миллиона, предсказывают аналитики «Открытие Research», которых цитирует ТАСС.

За 10 месяцев 2020 года продажи легковых автомобилей рухнули на 12,1 процента. Было реализовано около 1,2 миллиона машин, примерно столько же в 2019 году было продано на два месяца раньше, сказано в обзоре. Аналитики считают, что авторынок начал показывать серьезную негативную динамику еще до пандемии.

Спад продаж с 2013 по 2016 годы происходил из-за перегрева рынка в предыдущие годы, а также на фоне экономического кризиса 2015-2016 годов. Тогда произошло снижение ВВП и нефтяных цен, девальвация рубля, рост инфляции, затяжное падение реальных доходов населения и, как следствие, уменьшение спроса, подчеркивают эксперты.

Ранее стало известно, что продажи машин Lada в ЕС в январе-октябре этого рода рухнули в 2,3 раза (до 1851 автомобиля) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом продажи автомобилей в Евросоюзе сократились за 9 месяцев на 26,8 процента в годовом выражении.