Российский автогигант поставил рекорд по продажам

«АвтоВАЗ» увеличил продажи автомобилей в октябре на 22,5 процента (до 37 тысяч машин) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало рекордом с октября 2014 года, говорится в отчете компании.

В тройку лидеров по продажам вошла Lada Granta с результатом в 12 756 автомобилей (плюс 8,9 процента), Lada Vesta занимает второе место, было поставлено 11 853 автомобиля (плюс 42,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Замыкают тройку пассажирские и коммерческие версии Largus, в октябре российский автогигант реализовал 4779 таких машин (плюс два процента).

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» решил отозвать 90 124 автомобилей Lada моделей Xray и Vesta. Причиной этого является вероятность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов.

В октябре сообщалось, что компания планирует ввести четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на полгода из-за негативного прогноза по развитию российского авторынка. В режиме полной рабочей недели останется только одна производственная линия.