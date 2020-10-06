Российский автогигант перейдет на четырехдневку

«АвтоВАЗ» планирует ввести четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на полгода из-за негативного прогноза по развитию российского авторынка. Об этом пишет ТАСС.

В режиме полной рабочей недели останется только одна производственная линия. Российский автогигант отметил, что такая мера нужна для сохранения рабочих мест. «Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году будет восстанавливаться, в таком случае группа "АвтоВАЗ" сможет сохранить график полной рабочей недели», — отметил автопроизводитель.

В августе «АвтоВАЗ» ввел на своих предприятиях рабочие субботы. Временный переход на шестидневку объяснялся огромным спросом. Компания исполняла крупный госзаказ на поставку 15 тысяч машин.

В апреле концерн планировал ввести четырехдневную рабочую неделю и работать по такому графику с 29 июня по 27 декабря. При этом зарплаты работников хотели сократить.