Для автомобилей Lada подобрали новые названия

Компания «АвтоВАЗ» подвела итоги конкурса на названия для своих новых моделей автомобилей, который проводился в четырех социальных сетях — Instagram, «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники», сообщает Auto.ru.

Победителями в каждой из указанных соцсетей стали, соответственно, Alta, Onega, Slava и Lika. Главным условием было подобрать такие названия, чтобы они ассоциировалось с Россией, состояли из двух или трех слогов, оканчивались на А, были благозвучны и легко читались, в том числе в написании латиницей.

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Конкурс проходил с 19 по 31 августа. Для каких моделей будут использованы такие названия, не уточнялось. Однако согласно спецконтракту с Минпромторгом, который был условием получения государственных льгот, компания должна вывести на рынок два новых кроссовера, а также легковые модели сегментов B и С. В серийное производство они поступят до 2028 года.

Каждый победитель конкурса получит брендированную кружку «АвтоВАЗа» и портативное зарядное устройство. Лучший вариант определялся не по количеству лайков, поскольку пользователи в комментариях выделили Vodka, Aurora, Tamara и Samara.

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