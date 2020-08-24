Российский автогигант перешел на шестидневку из-за огромного спроса

Российский автогигант «АвтоВАЗ» вводит на своих предприятиях рабочие субботы. Временный переход на шестидневку объясняется огромным спросом, пишет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ».

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Компания исполняет крупный госзаказ на поставку 15 тысяч машин. Дополнительные смены введены 22 и 29 августа, а также во все четыре субботы сентября. Задействовать планируют все автосборочные подразделения завода — производство автомобилей на платформе В0, линию выпуска LADA 4x4 и производство «Калина». Сотрудники, которые будут работать сверхурочно, получат оплату в двойном размере.

В апреле концерн планировал ввести четырехдневную рабочую неделю и работать по такому графику с 29 июня по 27 декабря. При этом зарплаты работников хотели сократить. Продажи компании обрушились практически до нуля из-за пандемии коронавируса.

В марте «АвтоВАЗ» предупредил о возможном изменении цен на автомобили после падения курса рубля. В концерне отметили, что сложившуюся ситуацию на рынке считают негативной для отечественной автомобильной промышленности в целом.