Российский автогигант «АвтоВАЗ» остановит производство машин до середины мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя профсоюза Сергея Зайцева.

«С учетом майских праздников, а также еще планируемых четырех дней простоя после них, производство на предприятии возобновится в понедельник, 18 мая», — уточнил он. Планируется, что за дни простоя работники получат компенсацию.

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«АвтоВАЗ» объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим в рамках борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, как стало известно, концерн введет четырехдневную рабочую неделю. По такому графику компания будет работать с 29 июня по 27 декабря. При этом зарплаты работников сократят. В то же время режим могут прервать в случае улучшения ситуации на авторынке.

Продажи компании обрушились практически до нуля из-за пандемии, при этом затраты доходят почти до двух миллиардов рублей в неделю. Концерт надеется нарастить спрос за счет льготных программ кредитования.

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