«АвтоВАЗ» предупредил об изменении цен на машины из-за падения рубля

Российский автогигант «АвтоВАЗ» предупредил о возможном изменении цен на автомобили после падения курса рубля. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителя компании. Как именно поменяется цена, собеседник издания не уточнил.
В концерне отметили, что сложившуюся ситуацию на рынке считают негативной для отечественной автомобильной промышленности в целом. Также там указали, что «на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах».
Ранее во вторник, 10 марта, на открытии торгов на Московской бирже курс доллара подскочил до 72,77 рубля, прибавив 4,2 рубля. Евро подорожал на пять рублей — до 82,6. Ослабление российской валюты произошло на фоне падения цен на нефть. Она падала до почти 30 долларов за баррель после провала сделки в рамках ОПЕК+.