В России закончатся деньги на программы льготного автокредитования

Средства на реализацию госпрограмм по льготному автокредитованию могут закончиться к весне. Речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Как сообщает газета «Ведомости», деньги могут кончиться в конце марта.

Издание ссылается на менеджеров двух дилерских компаний Lada. В «АвтоВАЗе» ситуацию комментировать не стали. По данным газеты, бюджет льготного автокредитования на текущий год составил пять миллиардов рублей: предполагается, что эта сумма может простимулировать покупку порядка 50 тысяч автомобилей.

Российские власти вынуждены подогревать спрос на новые машины с помощью различных программ поддержки из-за падения авторынка в стране в течение нескольких последних лет. Действие программы продлевалось до 2020 года.

Программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» были возобновлены с января 2020-го. По ним государство компенсирует от 10 до 25 процентов от стоимости машины. Это касается только автомобилей отечественной сборки стоимостью до миллиона рублей.

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