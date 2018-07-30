Экономика
 
Последние новости
Россия отказалась снова строить «Русланы»
Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином
Рассказ от лица плюшевого кота умилил пользователей сети
Найден новый механизм старения
Стремительно толстеющие российские подростки испугали врачей
Белорусский блогер рассказал о преступлениях СССР во время Афганской войны
Порошенко рассмешил сеть словами о европейском выборе князя Владимира
В Латвии сочли необходимым раздробить Россию
Президент Хорватии высказалась о зонтах на финале ЧМ-2018
Новости партнеров

Программу льготного автокредитования в России продлили

Перейти в «Мою Ленту»

Действие программы льготного автокредитования продлили до 2020 года. Постановление об этом опубликовано на сайте российского правительства.

В документе отмечается, что общий объем финансирования проекта составит 15 миллиардов рублей.

Для жителей Дальнего Востока скидка на первый и семейный автомобили увеличена до 25 процентов. Такое решение принято для повышения доступности российских машин в регионе. Остальным россиянам возместят 10 процентов.

«Принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45 100 автомобилей, 5 800 из которых будут реализованы в Дальневосточном федеральном округе», — поясняется на сайте кабмина.

Российские власти вынуждены стимулировать спрос на новые машины с помощью различных программ поддержки из-за падения авторынка в стране в течение нескольких последних лет. В 2015 и 2016 годах действовала программа автокредитования. По ней в 2016 году было реализовано более 320 тысяч машин. Государство субсидировало две трети ставки ЦБ. В рамках программы можно было купить новый автомобиль российской сборки (в том числе иномарки) стоимостью до 1,15 миллиона рублей. Никаких ограничений по категориям покупателей, как в новых программах, не устанавливалось.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России изменился порядок предоставления льготных автокредитов
Российский авторынок продолжил рост в июне
Российский авторынок замедлил падение в три раза
Другие материалы рубрики
Экономика08:12Сегодня
Виктор Вексельберг

Провокатор

Как действия одного олигарха портят имидж целой страны
08:36Сегодня

Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином

17:3227 июля

Путин высоко оценил работу России по борьбе с вирусом Эбола

15:2722 июля

Сечин спрогнозировал цену на нефть к концу года

Экономика00:0324 июля

На газах

Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
06:2828 июля

Названы самые небезопасные для пользования банковскими картами страны

19:0125 июля

За увольнение будущих пенсионеров введут уголовную ответственность

20:0827 июля

Трамп и торговая война разогнали американскую экономику

Экономика00:1428 июля

Всех обули

Они годами обманывали рынок и богатели. Теперь им грозит расплата
15:5527 июля

Подсчитан эффект ЧМ-2018 для экономики России

18:0925 июля

Уникальный плавучий док доставлен на верфь «Звезда» в Приморском крае

13:1227 июля

Россия приготовилась доминировать с помощью беспилотников

Россия
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»
Главный неонацист России скоро выйдет на свободу. У Тесака большие планы
Стремительно толстеющие российские подростки испугали врачей
Россияне пожелали подольше оставлять россиянок в декрете
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Три сестры убили отца-тирана в Москве
Дети российских олигархов начали покидать британские школы
Сотрудников колоний захотели воспитывать коллективно
Все материалы
Мир
Салам, рейх!
Ислам поставил Европу на колени еще при Гитлере. Фюрер был только рад
В Британии призвали противостоять растущей российской угрозе сообща
Трамп обвинил спецпрокурора по России в конфликте интересов
В Германии задумались над ограничением срока полномочий канцлера
Самолет разбился и загорелся в Бразилии
Жертве отравления «Новичком» отказали в достойных похоронах
Автомобиль на огромной скорости вылетел с эстакады и попал на видео
Все материалы
Бывший СССР
Карабах раздора
Армяне и азербайджанцы делят его 100 лет. Уже завтра тут может вспыхнуть война
Украина нашла слабость России в праздновании Дня принятия Крыма
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
Узбекистанский телеканал отключили за безнравственность
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
США помогут Украине бороться с контрабандой
В Латвии сочли необходимым раздробить Россию
Все материалы
Экономика
Виктор ВексельбергПровокатор
Как действия одного олигарха портят имидж целой страны
Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином
В России появятся офшоры
Олигархи спасут свои миллиарды. Но есть нюанс
Программу льготного автокредитования в России продлили
Названы самые небезопасные для пользования банковскими картами страны
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
Трамп и торговая война разогнали американскую экономику
Все материалы
Силовые структуры
Сво среди чужих
Крестного отца Армении знал весь мир. Ради его похорон остановили войну
Фигуранта дела о хищении денег «Роскосмоса» не нашли в самолете
«У нас стриптиз танцуют даже зимой»
Российские уличные гонщики решают вопросы с полицией и презирают мажоров
В СИЗО «Лефортово» нашли еще одного ученого-«госизменника»
Арестованного по делу о госизмене ученого заподозрили в сливе данных о подлодках
Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
Напавшего на полицейского в центре Москвы отправят к психиатрам
Все материалы
Наука и техника
Хранители света
Они нашли жизнь в космосе. Это видно только ночью
Россия отказалась снова строить «Русланы»
Найден новый механизм старения
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Прямой наводкой
Они погибли в самом страшном сражении Великой войны. Это их последние минуты
Катер врезался в опору моста на параде в Петербурге
У России насчитали на четыре подлодки меньше
Все материалы
Спорт
Все в шелках
Они проехали тысячи километров по русскому бездорожью. И хотят еще
Президент Хорватии высказалась о зонтах на финале ЧМ-2018
В Норвегии погибла олимпийская чемпионка
Дзюба поразмышлял о политической карьере
От бывшего тренера Медведевой ушла очередная фигуристка
Черчесов запретил футболистам выпить на приеме в Кремле
Смолов отдал голевой пас сопернику и лишил свою команду очков
Все материалы
Культура
«Спасти камер-юнкера Пушкина». Режиссер-постановщик — Сергей Чехов«Либо на дне — либо нигде»
Почему нам стыдно ходить в театр
Том не первый
Кино недели: от «Миссия невыполнима» до «Мектуб, моя любовь»
Определена формула кассового фильма
Организаторы независимых кинофестивалей забили тревогу из-за Госдумы
Появилось первое фото со съемок новых «Людей в черном» без Уилла Смита
Российский драматург упал на трубы в оркестровую яму и умер
Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Рассказ от лица плюшевого кота умилил пользователей сети
Порошенко рассмешил сеть словами о европейском выборе князя Владимира
Белорусский блогер рассказал о преступлениях СССР во время Афганской войны
Империя власти и шантажа
Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился
В США заключенные взломали тюремные планшеты и украли сотни тысяч долларов
Реакция впервые выбравшегося на пляж инвалида растрогала пользователей сети
Все материалы
Ценности
Грозный Гусак
Он целовался с Брежневым, пил пиво бочками и жил в квартире Джеймса Бонда
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Бриллиантом на грудь
Ювелирные дома украсят самых богатых женщин планеты
Названы две самые популярные джинсовые вещи лета
Снимайте все
Стриптизеры, параноики и украинец: что творилось на съемках календаря Pirelli
Прическа из 1960-х вновь обрела популярность
Главная швейцарская часовая выставка останется без крупнейшего участника
Все материалы
Путешествия
На сцене фестиваля «Голос кочевников» — китайская группа HanggaiДухи дают добро
Помощь Сталину, спасение России и другие мифы загадочных бурятских кочевников
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Закрытие визовых центров в России решили отложить
В Пакистане погиб российский турист
Вам не сюда
Там живут только избранные. Как выглядят самые дорогие номера отелей
Серфер проехал милю на волне и снял видео
Британец оказался единственным пассажиром в самолете на 168 мест
Все материалы
Из жизни
«Никогда не жду, что меня будут облизывать с ног до головы»
Рассказ россиянки о жизни в Берлине
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Пугавшего туристов крокодила поймали в Таиланде
Загадочного крысочервя сняли на видео
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
После пластической операции у китаянки перестал закрываться глаз
Французский мэр запретил комаров
Все материалы
Зачем изобрели цветные шины
Забытые технологии: цветные и светящиеся шины Goodyear родом из шестидесятых
Спецверсия «Дастера» на турецком бездорожье
Испытание спецверсии «Дастера» дикой Турцией
Автомобили-киногерои
Парадные портреты славных машин из кино и сериалов
По воде на мотороллере из 1960-х
Как маленький скутер ходил по темным водам Темзы
BMW назвала российские цены на новую «восьмерку»
Владельцам «заряженных» Audi предложили колеса по цене Renault Duster
Opel может вернуться на российский рынок в следующем году
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы