Программу льготного автокредитования в России продлили

Действие программы льготного автокредитования продлили до 2020 года. Постановление об этом опубликовано на сайте российского правительства.

В документе отмечается, что общий объем финансирования проекта составит 15 миллиардов рублей.

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Для жителей Дальнего Востока скидка на первый и семейный автомобили увеличена до 25 процентов. Такое решение принято для повышения доступности российских машин в регионе. Остальным россиянам возместят 10 процентов.

«Принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45 100 автомобилей, 5 800 из которых будут реализованы в Дальневосточном федеральном округе», — поясняется на сайте кабмина.

Российские власти вынуждены стимулировать спрос на новые машины с помощью различных программ поддержки из-за падения авторынка в стране в течение нескольких последних лет. В 2015 и 2016 годах действовала программа автокредитования. По ней в 2016 году было реализовано более 320 тысяч машин. Государство субсидировало две трети ставки ЦБ. В рамках программы можно было купить новый автомобиль российской сборки (в том числе иномарки) стоимостью до 1,15 миллиона рублей. Никаких ограничений по категориям покупателей, как в новых программах, не устанавливалось.

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