Российский авторынок продолжил рост в июне

Продажи новых легковых автомобилей и коммерческого транспорта на отечественном авторынке по итогам июня увеличились на 15 процентов, до 141 тысячи машин. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Российский автомобильный рынок продолжает восстанавливаться устойчивыми темпами. 15 процентов рост в июне и 12 процентов рост по итогам второго квартала почти заставляют нас забыть о медленном старте в начале года», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. По его словам, общие продажи за период с января по июнь увеличились на 6 процентов.

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Самой востребованной маркой на рынке остается «АвтоВАЗ», реализовавший в прошлом месяце 27 тысяч машин (плюс 23 процента к прошлому году). На втором месте KIA — 16 тысяч проданных автомобилей, плюс 31 процент. Замыкает тройку лидеров Hyundai с показателем 14 тысяч реализованных машины, что на 22 процента больше в сравнении с прошлым годом.

Как стало известно 6 июля, крупнейшими региональными рынками являются Москва и Подмосковье — на их долю приходится 23,7 процента рынка. Отрицательная динамика сохраняется в 16 регионах — наименьший показатель падения отмечен в Хабаровском крае (минус 0,3 процента), наибольший — в Чечне (минус 36 процентов).

