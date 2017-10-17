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Прощай, халява

Россия скоро лишится доступных автомобилей

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россияне, вопреки скромному росту доходов, активно обновляют автопарк. Продажи новых машин растут с января и к концу года должны перевалить за 1,5 миллиона штук. Это связано с накопившимся отложенным спросом и активностью банков, выдающих все больше автокредитов. С другой стороны, государство постепенно сворачивает программы, направленные на стимулирование спроса на внутреннем рынке. Кто из автопроизводителей выбился в лидеры в условиях кризиса, как меняются предпочтения покупателей и ждать ли отмены льготных госкредитов — разбиралась «Лента.ру».

Разогнали рынок

Вялое восстановление российской экономики и доходов населения не мешает гражданам закупаться новыми автомобилями. Продажи с начала этого года впервые с 2013-го стабильно растут, на радость автодилерам и производителям. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за девять месяцев авторынок прибавил 10,6 процента, а в сентябре — почти 18 процентов. Ожидается, что к концу года продажи новых легковушек перешагнут порог в полтора миллиона штук.

И хотя в лидерах по-прежнему бюджетные Lada, свою долю растущего словно на дрожжах пирога получили иномарки, прежде всего южнокорейские Kia и Hyundai. С января россияне купили 221 тысячу Lada, а также 135 и 112 тысяч «корейцев». Им на пятки наступает французская Renault, использующая сегодня мощности «АвтоВАЗа», с почти 96 тысячами проданных авто, за которой следует немецкий концерн Volkswagen (62 тысячи машин). В первую десятку самых продаваемых в России автомобилей по итогам девяти месяцев вошли также Toyota, Nissan, Skoda, GAZ и Ford.

Быстрее всего в массовом сегменте растет марка Datsun, выпуск которой японский автогигант Nissan возобновил три года назад. Продажи на российском рынке за девять месяцев подскочили на 36 процентов, до 17,5 тысячи машин. На 29 процентов улучшила результат Peugeot. Немного отстает от нее по темпам роста Kia — плюс 27 процентов к прошлогоднему результату. Концерны Renault и Volkswagen увеличили продажи на 18 процентов каждый.

Свои амбиции в массовом сегменте на российском рынке постепенно реализует узбекский бренд Ravon (бывшая Daewoo). С начала года было продано больше 9 тысяч таких машин. Это весьма неплохо, хотя все еще очень далеко от заявленных планов — по итогам года «GM Узбекистан» рассчитывает продать в России 50 тысяч автомобилей.

Пообещали вернуться

Оптимистичные настроения на российском авторынке заставляют выводить новые модели, как это делает китайская Lifan, или увеличивать загрузку мощностей — как японская Mitsubishi (в ноябре компания возобновит сборку в Калуге кроссовера Pajero Sport). Спрос отчасти подстегивают и рестайлинговые модели: Kia недавно обновила самую продаваемую в России Rio, а Skoda весной вывела на рынок обновленный Rapid.

Засуетились и российские чиновники, понимающие, что сейчас самое время предлагать иностранным автоконцернам локализовать сборку в России. Недавно глава Минпромторга Денис Мантуров во время визита в Узбекистан позвал узбекский автохолдинг на площадку General Motors в Санкт-Петербурге, законсервированную с середины 2015 года. Речь шла об организации сборки автомобилей «GM Узбекистан» и других машин холдинга «Узавтосаноат», в который также входит «дочка» производителя грузовиков MAN. Нужно отметить, что американцы остановили завод в Петербурге, но площадку до сих пор не продали. Поэтому их возвращение, о котором периодически ходят слухи на рынке, не исключено, хотя бы и через совместное предприятие с узбеками. Недавно стало известно, что о локализации сборки в России также задумалась BMW.

Тем временем японская Hino уже согласовала с подмосковными властями строительство завода в Химках. Станет ли японский производитель грузовиков первой ласточкой, за которой потянутся и другие зарубежные холдинги, до сих пор не имеющие сборочных мощностей в нашей стране, неясно. Но очевидно, что пока спрос окончательно не восстановится (до уровня 2012 года, когда было продано 2,9 миллиона автомобилей, еще далеко), к инвестициям в новые производства они будут подходить очень осторожно.

Заняли на бедность

Зампредседателя правления дилера «АвтоСпецЦентр» (АСЦ) Александр Зиновьев рассказал «Ленте.ру», что рынок растет в основном за счет массового сегмента. Большинство премиальных брендов, за исключением разве что BMW и Infiniti, такой резвой динамики не показывают. Кроме того, граждане адаптируются к кризисным явлениям и уже не боятся влезать в кредиты, как в 2015-м и 2016-м. В частности, за восемь месяцев этого года российский рынок автокредитования вырос по объему выданных займов почти на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.

«Растут продажи в кредит как в массовом сегменте, так и в премиальном. Сектор бюджетных машин стимулирует господдержка. Для покупателей популярных недорогих иномарок, таких как Kia Rio или Hyundai Solaris, разница в 100-300 тысяч с предыдущей версией довольно существенна», — говорит Зиновьев. Подорожание автомобилей из-за инфляции и появления обновленных моделей приводит к тому, что автовладельцы не хотят тратить все наличные, предпочитая взять кредит. За девять месяцев 2017 года почти половина автомобилей (46 процентов) в АСЦ была приобретена с привлечением заемных денег, в прошлом году доля кредитных авто составляла 42 процента.

К покупке нового автомобиля также подталкивает накопившийся за последние три года отложенный спрос: люди отказывались от дорогой покупки до лучших времен. Последний бум продаж на авторынке наблюдался в конце 2014-го, когда рухнул рубль.

На покупателях машин в кризис наживаются не только банки: дилеры активнее предлагают при покупке в кредит различные страховые продукты, используют схемы утилизации и обмена старого авто на новое (trade-in). Любой автомобилист знает, что рокировка по trade-in не всегда выгодна с точки зрения оценки твоего авто, но зато позволяет получить значительную скидку.

По словам аналитика группы «Автомир» Алексея Кузьмича, правительство постепенно сворачивает поддержку программ утилизации и trade-in, но многие автопроизводители все еще предоставляют соответствующие скидки. Правда, теперь они действуют точечно — только на отдельные модели. Привлекательность trade-in сыграла на руку дилерским центрам, которые сумели увеличить продажи подержанных машин и за счет этого подлатать свое финансовое состояние в период падения спроса.

Аналитик также обращает внимание на то, что «кардинальных новинок в массовом сегменте на рынке в 2017 году не было». У ряда марок произошла смена поколений модели, но они подорожали, и в некоторых случаях не только не укрепили, а наоборот, сдали позиции на рынке — так произошло с обновленным Hyundai Solaris, добавляет он. При этом россияне зачастую предпочитают более дорогую машину в базовой комплектации автомобилю, стоящему на ступеньку ниже в «максималке».

Бюджет покажет

Для покупателей массового сегмента, как утверждают дилеры, господдержка крайне важна. Неудивительно: в России в этом году каждый второй автомобиль продавался именно по такой схеме, а цены на новые авто с сентября 2014-го взлетели на 45 процентов. За девять месяцев 2017 года меры господдержки спроса позволили реализовать 622 тысячи машин (более 305 тысяч в рамках льготного кредитования, более 326 тысяч — по утилизации, около 37 тысяч — льготного лизинга).

В Минпромторге с июля решили изменить тактику: поддерживать спрос за счет отдельных категорий граждан и коммерческого сегмента. Для этого были запущены кредитные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также льготный лизинг для предпринимателей — «Русский фермер», «Русский тягач», «Свое дело». На частных лиц рассчитаны первые две. Они позволяют взять льготный кредит и получить 10-процентную скидку на покупку машины стоимостью до 1,45 миллиона рублей.

С одной стороны, власти таким образом сохранили господдержку при покупке нового авто, с другой — существенно сузили круг тех, кто может ею воспользоваться. «Первый автомобиль» подразумевает, что автомобиль действительно первый (это проверяется по базе ГИБДД), а в программе «Семейный автомобиль» могут участвовать лишь граждане, имеющие не менее двух несовершеннолетних детей. Старая программа льготного кредитования ограничивали покупателей фактически только стоимостью машины, поскольку в нее попадали и собранные в России иномарки (то есть практически весь массовый сегмент).

Вопрос о том, смогут ли россияне воспользоваться льготными кредитами в следующем году, остается открытым. Все зависит от лоббистских ресурсов Минпромторга и, конечно, денег в бюджете. В самом министерстве «Ленте.ру» заявили, что считают целесообразным продление запущенных в 2017 году программ поддержки спроса, но окончательное решение остается за кабмином. Вполне вероятно, что на фоне успешного восстановления авторынка госпрограммы, рассчитанные на покупателей, будут свернуты. Во всяком случае, новых ждать точно не стоит — правительство, похоже, вновь меняет вектор.

В конце сентября глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что разрабатывается программа льготного кредитования покупателей российских машин за рубежом. На поддержку экспортных продаж, по словам министра, направят около 30 миллиардов рублей. Эта мера, безусловно, поддержит экспорт и даст шанс собранным в стране авто побороться за иностранные рынки, но оставит за бортом господдержки клиентов и дилеров в России.

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