Россияне продолжили активно скупать новые автомобили

В сентябре в России почти на 18 процентов выросли продажи новых автомобилей. Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За месяц дилеры реализовали 148,4 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей. «Сентябрь доказал, что является еще одним месяцем на пути восстановления российского рынка. Царит настроение, что позитивный тренд продолжится и в предстоящие месяцы», — отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Он добавил, что квартальные продажи с июля по сентябрь по сравнению с прошлым годом выросли на существенные 17,7 процента и в абсолютных цифрах достигли показателей 2015-го

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АЕБ прогнозирует, что по итогам года в России будет продано 1,58 миллиона новых автомобилей, что на 10,8 процента больше прошлогоднего показателя.

Спрос на новые машины в России восстанавливается с начала 2017 года, в августе рост составил 16,7 процента, в июле — на 18,6 процента, в июне — на 15. На этом фоне некоторые производители выводят на рынок новые модели и увеличивают загрузку производственных мощностей. В то же время в текущем году запущены новые госпрограммы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».