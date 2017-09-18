Бизнес
 

Mitsubishi в полтора раза увеличит штат завода в Калуге

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Mitsubishi Motors с начала 2018 года переведет производство на своем заводе в Калуге с односменного на двухсменный режим работы и увеличит штат на 44 процента. Об этом заявил президент Mitsubishi Motors Осаму Масуко, передает Rambler News Service.

Топ-менеджер пояснил, что значительный рост объемов производства ожидается из-за возобновления в ноябре сборки на калужской площадке кроссовера Pajero Sport. Как уточняет «Интерфакс», планируется выпуск семи тысяч внедорожников в год. «В настоящее время на заводе в Калуге задействовано около тысячи сотрудников, но к январю 2018 года мы усилим штат еще на около 440 рабочих мест для расширения производства», — сказал Масуко.

Он добавил, что переход с односменного режима на двухсменный произойдет практически одновременно с увеличением штатной численности.

В настоящее время калужское совместное предприятие Mitsubishi и PSA Group — «ПСМА рус» — работает в одну смену. На заводе собирают Mitsubishi Outlander, а также Peugeot 408 и Citroen C4.

С начала 2017 года начал восстанавливаться спрос на российском авторынке. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам восьми месяцев продажи новых легковых и легких коммерческих машин увеличились на 9,6 процента, в августе рост составил почти 17 процентов.

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