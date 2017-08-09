В России за три месяца выдано рекордное количество автокредитов

Почти половина автомобилей от общего объема проданных во втором квартале текущего года была приобретена россиянами в кредит. Об этом в среду, 9 августа, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Обработав данные более четырех тысяч кредитных организаций, агентство пришло к выводу, что в кредит было куплено 78 тысяч автомобилей (46,5 процента) из 170 тысяч. За год доля продаж автомобилей в кредит прибавила более двух процентных пунктов.

По мнению экспертов агентства, рост доли кредитных автомобилей во многом обусловлен реализацией госпрограммы льготного автокредитования, действие которой было продлено и на 2017 год.

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8 августа стало известно, что продажи легковых и коммерческих автомобилей на российском рынке выросли на 19 процентов в июле по сравнению с прошлым годом — до 20 тысяч единиц. Как отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, двузначные темпы роста авторынка сохраняются третий месяц подряд.

В 2017 году российские власти изменили условия льготного автокредитования, которые являются одной из мер стимулирования спроса. Правительство утвердило две льготные программы: «Семейный автомобиль» (для граждан с двумя и более детьми) и «Первый автомобиль» (для тех, кто покупает машину впервые). Государство предоставляет субсидии для получения 10-процентной скидки на приобретение новой машины в кредит. По льготной ставке в текущем году планируется реализовать более 58 тысяч автомобилей.