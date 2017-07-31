Средняя цена нового автомобиля в России превысила 1,3 миллиона рублей

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в январе-июне 2017 года составила 1,34 миллиона рублей, сообщает агентство «Автостат».
Иномарки подорожали на 3,3 процента, до 1,55 миллиона рублей. Средняя стоимость отечественного автомобиля выросла на 5,1 процент и составила 578,6 тысячи рублей.
За шесть месяцев 2017 года на российском рынке было реализовано более 666 тысяч новых легковых автомобилей — почти на 7 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), самой востребованной маркой на рынке остается «АвтоВАЗ», реализовавший в июне 27 тысяч машин (плюс 23 процента к прошлому году). На втором месте KIA — 16 тысяч проданных автомобилей, плюс 31 процент. Замыкает тройку лидеров Hyundai с показателем 14 тысяч реализованных машины, что на 22 процента больше показателя прошлого года.
В 2017 году российские власти изменили условия льготного автокредитования, которые являются одной из мер стимулирования спроса. Правительство утвердило две льготные программы: «Семейный автомобиль» (для граждан с двумя и более детьми) и «Первый автомобиль» (для тех, кто покупает машину впервые). Государство предоставляет субсидии для получения 10-процентной скидки на приобретение новой машины в кредит. По льготной ставке в текущем году планируется реализовать более 58 тысяч автомобилей.
В 2015 и 2016 годах в России также действовали программы утилизации и trade-in, а также льготного кредитования и автолизинга.