Глава АЕБ рассказал об опасности внедрения параллельного импорта в России

Легализация параллельного импорта в России может привести к увеличению объема контрафакта и ухудшению инвестиционного климата. Об этом заявил корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф.

«Этот вопрос связан с реализацией права на интеллектуальную собственность. Это означает, что тот, кто изобрел и произвел товар, должен иметь возможность контролировать, на какой рынок поступает этот товар», — отметил он.

Шауфф также подчеркнул, что отмена введенного 10 лет назад запрета на параллельный импорт в Россию будет означать открытие рынка, также как и всего рынка Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), для контрафакта.

«Объем контрафактной продукции в ЕАЭС за последние 10 лет значительно сократился. Это вопрос (легализация параллельного импорта) связан с интересами потребителей, которые хотят покупать оригинальный товар, а не подделку. В последнем случае также возникают сложности с гарантийным обслуживанием», — сказал он.

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По словам Шауффа, легализация параллельного импорта может негативно отразиться на репутации производителей и в отдельных случаях даже угрожать здоровью потребителей, например, при ввозе медицинских изделий и фармпрепаратов. Он отметил, что одним из аргументов сторонников параллельного импорта является потенциальное снижение стоимости товаров, однако это утверждение не подтверждается фактами. Кроме того, по мнению главы АЕБ, эта инициатива негативно повлияет на инвестиционный климат в стране.

По его словам АЕБ, внедрение параллельного импорта является рискованным шагом и противоречит концепции развития локализации сложных технологических продуктов в России.

В 2016 году сообщалось, что российское правительство в целом поддержало легализацию параллельного импорта, то есть ввоз брендированного товара без разрешения правообладателя. Соответствующие документы подготовлены на уровне экономического совета ЕЭК.

В мае 2016 года глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что параллельный импорт будет легализован. Он уточнял, что РФ предлагает разрешить ввоз брендированных лекарств, автозапчастей и детских товаров. Однако в 2016 году параллельный импорт так и не был легализован в странах ЕАЭС.

