Российский авторынок сохранил двузначные темпы роста в июле

Продажи легковых и коммерческих автомобилей на отечественном рынке выросли на 19 процентов в июле по сравнению с прошлым годом, до 20 тысяч единиц. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Как отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, двузначные темпы роста авторынка сохраняются третий месяц. Они не снизились, несмотря даже на пик сезона отпусков. По мнению Шрайбера, покупательская активность связана с оптимистическими экономическими прогнозами и мерами господдержки авторынка.

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В июле сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей и коммерческого транспорта на отечественном авторынке по итогам июня увеличились на 15 процентов, до 141 тысячи машин.

Как стало известно 6 июля, крупнейшими региональными рынками являются Москва и Подмосковье — на их долю приходится 23,7 процента рынка. Отрицательная динамика сохраняется в 16 регионах — наименьший показатель падения отмечен в Хабаровском крае (минус 0,3 процента), наибольший — в Чечне (минус 36 процентов).

