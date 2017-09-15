Китайская Lifan начнет продавать в России две новые модели

Lifan в первой половине 2018 года начнет продажи в России нового семиместного минивэна, известного в Китае под названием Xuanlang, а также выведет на рынок второе поколение кроссовера X60. Об этом рассказал Rambler News Service исполнительный директор Lifan International Сунь Цзэцзюнь.

«MPV (минивэн) будет доступен в России, скорее всего, в первом полугодии 2018 года. Следующее поколение X60 — я думаю, также успеем до середины года», — сказал он.

Менеджер также сообщил, что с начала года компания повысила цены на машины в России примерно на 10 процентов. До конца года, по его словам, автомобили Lifan могут подорожать еще на 2-3 процента, в зависимости от ситуации на рынке.

Компания по итогам года намерена продать на российском рынке около 16 тысяч автомобилей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи марки в России за восемь месяцев 2017 года снизились на пять процентов, до 9,8 тысячи машин. По итогам августа Lifan входит в первую двадцатку по продажам в России, обгоняя Audi — 1,4 тысячи машин против 1,3 тысячи у немецкой марки.