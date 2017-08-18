В России в июле стали покупать меньше подержанных машин

Объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом сократился по итогам июля 2017 года на 1 процент в сравнении с июлем 2016 года, до 453,9 тысяч штук. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Отмечается, что после двухмесячного роста — в мае и июне — вторичный рынок демонстрирует отрицательную динамику.

Лидером среди подержанных авто остается Lada, на долю которой приходится 27 процентов от общего объема, или 121,7 тысячи единиц. В прошлом году продукция Волжского завода пользовалась большей популярностью — на вторичном рынке было почти на 3 процента больше сделок.

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Наиболее популярной машиной среди иномарок с пробегом остается Toyota. В июле владельцами этой машины стали более 51 тысячи человек. За ней следует другой японский бренд Nissan: в июле на вторичном рынке было продано 24,7 тысячи машин.

Из десятки самых популярных автомобилей с пробегом в июле отрицательная динамика продаж сохранялась только у четырех брендов: Lada, Toyota, Ford, Mitsubishi, остальные шесть — в плюсе. Лучше других россияне покупают подержанные Kia.

В июле также продолжился рост продаж новых автомобилей. По данным Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), рынок вырос на 19 процентов, до 20 тысяч единиц.