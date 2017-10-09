Японцы построят в Подмосковье автосборочный завод

Правительство Московской области и представители японской компании Hino заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 9 октября.

«Для нас большая честь, что вы приняли решение о размещении своего производства здесь в Подмосковье. Мы готовы к сотрудничеству и открыты. Уверен, что завод и корпорацию ждет успех, а мы со своей стороны сделаем все от нас зависящее», — сказал глава региона Андрей Воробьев на встрече с японскими предпринимателями.

По предложению подмосковного правительства завод будет построен в Химках. Представители концерна Hino отметили, что выбранное место отличается прекрасной транспортной доступностью и близостью к аэропорту.

На новом предприятии будут собирать мало- и среднетоннажные грузовые автомобили марки Hino серий 300 и 500 массой 3,5; 7,5; 12 и 18 тонн. Планируется, что проектирование завода начнется в четвертом квартале 2017 года, а производство грузовиков — в 2019 году. Производственная мощность составит предположительно около двух тысяч автомобилей в год. Объем инвестиций оценивается в 17 миллионов долларов, уточняется в материале.

22 сентября Андрей Воробьев принял участие в открытии нового завода мексиканской компании Gruma «Солнце Мехико», на котором будут производить тортильи, кукурузную муку и чипсы. Предприятие находится в особой экономической зоне «Ступино Квадрат».

15 сентября сообщалось, что власти Подмосковья сделали финским компаниям Valio и Huhtamaki предложения по развитию на территории региона в 2018 году.

