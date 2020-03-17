Volkswagen повысил цены в России

В России выросли цены на популярные автомобили немецкой марки Volkswagen. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

«Действует повышение цены в размере 17 тысяч рублей для модели Polo, 40 тысяч — для Tiguan и 90 тысяч рублей — на Touareg», — сказал собеседник агентства.

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Стоимость Passat и Teramont осталась на прежнем уровне. Подорожание машин произошло на фоне снижения курса рубля и общей волатильности на рынках. Нестабильность возникала из-за развала сделки ОПЕК+ и распространения коронавируса.

Ранее в марте о возможном изменении цен на машины предупредил «АвтоВАЗ». В концерне отметили, что сложившуюся ситуацию на рынке считают негативной для отечественной автомобильной промышленности в целом. Также там указали, что на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах.

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