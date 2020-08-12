Новую Lada назвали ржавым и дырявым ведром

Автор канала «Лиса рулит» Елена Лисовская купила в автосалоне новую Lada Niva и решила провести ее осмотр. По словам блогера, спустя год автомобиль может «превратиться в ржавое, дырявое ведро». Видео об этом она опубликовала на своем YouTube-канале.

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Через неделю после покупки Лисовская решила сделать антикоррозионную обработку внедорожника. Заглянув под днище и капот, блогер обнаружила большое количество ржавчины. Она назвала заводскую антикоррозионную обработку очень плохой. На устранение проблем ей пришлось потратить дополнительные 30 тысяч рублей.

«Почему нельзя было сделать все по уму? Ведь через год машина просто сгниет», — сказала Лисовская. Она добавила, что Lada обошлась ей в 776 тысяч рублей.

Старт продаж Lada Niva состоялся в июле 2020 года. Внедорожник оснащен 80-сильным бензиновым двигателем объемом 1,7 литра и системой полного привода.

В июне немцы попросили российского производителя автомобилей Lada не покидать европейский рынок. В 2019 году «АвтоВАЗ» решили прекратить поставки Lada в регион из-за ужесточения экологических норм в европейских странах.