LADA Sport ROSNEFT успешно начала гоночный сезон в российских кольцевых гонках

На гоночной трассе Смоленское Кольцо стартовал новый сезон Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Команда LADA Sport ROSNEFT успешно выступила на первом этапе сезона, одержав 5 побед в 6 заездах, говорится в сообщении «Роснефти». Призовые места заняли пилоты команды, выступающие в трех гоночных классах — «Туринг», «Супер-Продакшн» и «Туринг-Лайт».

В самом престижном классе автомобилей «Туринг» в первой гонке пилоты команды LADA Sport ROSNEFT завоевали победный дубль, а во второй – финишировали на второй и третьей позициях.

Победное выступление команды поддержали пилоты класса «Супер-Продакшн» — Владислав Незванкин и Андрей Петухов, которые завоевали победу и места в тройке сильнейших.

В классе «Туринг-Лайт» безоговорочное лидерство в личном зачете захватил Владимир Шешенин, став быстрейшим в обоих заездах.

По итогам первого этапа LADA Sport ROSNEFT лидирует в командном зачете во всех гоночных классах, где принимают участие ее автомобили.

«Роснефть» с 2015 года является титульным спонсором команды, поддерживая успехи пилотов автомобилей LADA.

Официальным топливом гонок является высокооктановый бензин Pulsar-100 производства «Роснефти». Автомобили всех классов РСКГ используют исключительно бензин компании с октановым числом 100. Уникальный состав фирменного топлива позволяет в полной мере раскрыть потенциал современных высокофорсированных двигателей и повысить эффективность их работы. При этом Pulsar-100 для профессиональных гонок ничем не отличается от топлива, реализуемого на заправках «Роснефти».

Второй этап сезона состоится 24-25 июля на новейшем автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.