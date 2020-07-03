Хоккейный клуб ЦСКА стал чемпионом России по итогам сезона 2019-2020

Федерация хоккея России присвоила столичным армейцам звание чемпионов России по итогам сезона 2019-2020. В современной российской истории ЦСКА уже в третий раз (и второй раз подряд) завоевывает этот титул. Клуб в пятый раз занял первое место в регулярном чемпионате КХЛ, став единственным в истории лиги пятикратным победителем «регулярки» и обладателем Кубка Континента им. В.В. Тихонова.

По итогам чемпионата ЦСКА стал единственной командой, у которой количество заброшенных шайб превысило отметку в две сотни. Забросив 202 шайбы, армейцы и пропустили меньше всех — 99 шайб. В регулярном чемпионате команда 15 раз оставляла свои ворота в неприкосновенности. Голкипер Илья Сорокин 9 раз отыграл «на ноль» и стал самым «сухим» вратарем «регулярки».

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов вновь заработал звание лучшего снайпера КХЛ, забросив 33 шайбы в 57 матчах и превзойдя свой прошлогодний результат. В прошлом году Капризов стал первым игроком ЦСКА и вторым россиянином в истории лиги, выигравшим снайперскую гонку.

Игроки ЦСКА по итогам регулярного чемпионата вошли в списки лидеров лиги по ряду статистических показателей. 16 игроков клуба вызывались в сборные команды России (национальную и олимпийскую): Илья Сорокин, Никита Нестеров, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов, Алексей Марченко, Богдан Киселевич, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский, Александр Романов, Никита Ртищев, Лев Комиссаров и Максим Соркин.

Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон и защитник Клас Дальбек выступали за сборную Швеции. За чешскую сборную играл нападающий Иржи Секач. Три игрока ЦСКА завоевали серебро молодежного чемпионата мира: защитник Александр Романов и нападающие Никита Ртищев и Максим Соркин.

Трое армейцев — Илья Сорокин, Мэт Робинсон и Кирилл Капризов — приняли участие в ежегодном Матче звезд КХЛ, главный тренер ЦСКА Игорь Никитин возглавил сборную дивизиона Тарасова. Кирилл Капризов стал бесценным игроком дивизиона Тарасова.

По версии портала HockeyArchives, ЦСКА второй год подряд возглавил список из 250 клубов Европы. Также лучшим ЦСКА признавался в 2015 и 2016 годах.

С 2011 года владельцем клуба является компания «Роснефть». Как отмечают в самой команде, под трехкратным чемпионством ЦСКА массивный фундамент. Это — не скороспелый успех через покупку «хоккейных звезд» и титулованных тренеров. ЦСКА — это не команда одного сезона, это — отлаженный механизм, где каждый знает, что от него требуется. ЦСКА – лидер по подготовке мастеров для КХЛ, в клубе из всех команд лиги больше всего своих воспитанников.

Сейчас восстановлена детская хоккейная школа, которая считается сегодня лучшей хоккейной школой страны. На ее счету четыре Международных кубка и три последних общешкольных московских первенства подряд. Молодежная сборная ЦСКА «Красная Армия» взяла Кубок Харламова в сезоне 2016-17 годов.

В целом, с приходом «Роснефти» ПХК «ЦСКА» добился ярких результатов — 3 финала Кубка Гагарина за последние 5 лет, ни одного провала ниже второго места в регулярном чемпионате и 8 олимпийских чемпионов, многие из которых вернулись в Россию для участия в Олимпиаде, поскольку их полностью устроила профессиональная система выстроенная в клубе.