«Роснефть» вложила в природовосстановление ХМАО – Югры 36 миллиардов рублей

Компания «Роснефть» за последние 2 года инвестировала в природоохранные и природовосстановительные мероприятия на территории ХМАО — Югры более 36 миллиардов рублей. Средства были направлены на рекультивацию земель исторического наследия, развитие системы целостности трубопроводов, совершенствование оперативной системы реагирования, а также повышение эффективности процесса переработки промышленных отходов, говорится в сообщении НК.

Только по итогам 2019 года инвестиции компании в природовосстановительные мероприятия в ХМАО превысили 24 процента от общего объема профильных средств.

«Роснефть» наращивает деятельность по основным направлениям программы повышения надежности трубопроводной системы в ХМАО — Югре. По итогам 2019 года удельная частота отказов трубопроводов снизилась на 17,4 относительно показателей предыдущего года, а число отказов сократилось на 14,6 процента. Общая протяженность действующих промысловых трубопроводов предприятий компании в ХМАО — Югре составляет около 27 тысяч километров. Это примерно 32 процента от общего парка действующих внутрипромысловых трубопроводов НК «Роснефть».

В 2019 году общий объем затрат компании на повышение надежности трубопроводной системы в регионе (капитальные вложения и операционные затраты) составили около 11,8 миллиардов рублей или порядка 51 процента от общего объема затрат НК «Роснефть» на эти цели. Диагностикой и экспертизой промышленной безопасности в ХМАО в 2019 году было охвачено почти 8,5 тысячи км промысловых трубопроводов (рост на 12,5 процента к показателю 2018 года), ингибированием — более 8 тысяч километров промысловых трубопроводов (почти на 600 километров больше, чем в 2018 году), около 844 километров промысловых трубопроводов реконструировано и отремонтировано.

Компания уделяет особое внимание рекультивации земель. По итогам прошлого года «Роснефть» рекультивировала на своих лицензионных участках в ХМАО — Югре более 800 гектаров земель, из которых 763 гектара исключены из реестра загрязненных.

Ряд добывающих предприятий Компании в ХМАО, такие как «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» и «Варьеганнефтегаз», полностью завершили программу рекультивации земель «исторического наследия». Приоритетное внимание в ходе рекультивации уделяется восстановлению нарушенных свойств и характеристик земель, а также экосистем.

Эффективным методом проведения работ в округе является зимняя рекультивация. С учетом высокой обводненности и заболоченности территорий региона способ зимней рекультивации удобен для проведения очистки территории недоступных в теплое время года участков. Зимняя рекультивация включает в себя комплекс мероприятий подготовительного и технического этапов, в том числе определение мест заезда на участок техники, сооружение подъездных путей и переездов через трубопроводы, организацию очистки участка и переработку грунта.

Также «Роснефть» сообщила, что крупнейший добывающий актив компании «РН-Юганскнефтегаз» в период до 2024 года направит около 10 миллиардов рублей на рекультивацию земель.

Общие инвестиции «РН-Юганскнефтегаз» в природоохранную и природовосстановительную деятельность за 2 года превысили 15 миллиардов рублей. При этом объем затрат, направленных на ликвидацию накопленного ущерба в течение последних десяти лет, составил около 8 миллиардов рублей.

Для повышения экологической безопасности и оперативного реагирования на нештатные ситуации в «РН-Юганскнефтегаз» созданы собственные подразделения по ликвидации аварийных разливов нефти и рекультивации земель, при этом качество выполняемых работ контролируется созданным центром супервайзинга рекультивационных работ. В результате площадь загрязненных земель на лицензионных участках «РН-Юганскнефтегаз» за последние три года снизилась более чем на 17 процентов.

Благодаря применению современных методов экологического мониторинга предприятие располагает максимально достоверной и полной информацией о состоянии земель, которая в полном объеме передается в Природнадзор ХМАО — Югры.

В рамках мероприятий по восстановлению биоразнообразия и искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов сотрудники «РН-Юганскнефтегаз» в 2019 году выпустили почти 9 миллионов мальков ценных и особо ценных пород рыбы (сибирского осетра, пеляди и муксуна). Это рекорд среди предприятий округа. Инициатива была особо отмечена Федеральным агентством по рыболовству.