«Роснефть» расширила географию бесконтактной оплаты через «Яндекс.Заправки»

Розничная сеть компании «Роснефть» расширила географию бесконтактной оплаты топлива через «Яндекс.Заправки». Мобильный сервис теперь доступен почти на 800 заправочных станциях компании, в том числе на Кубани, в Ростове, Воронеже, Самаре, Красноярске и Новосибирске. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе «Роснефти». Ранее дистанционная оплата топлива была внедрена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Уфе.

Уже к осени 2020 года количество АЗС, на которых можно будет воспользоваться сервисом дистанционной оплаты, превысит 1100 единиц. В перспективе будут подключены все заправочные станции под управлением «Роснефти» — это более 3 тысяч автозаправочных станций под брендами «Роснефть», BP, «Башнефть», ПТК и ТНК.

Ускоренная цифровизация и повышение эффективности бизнеса — одна из ключевых задач «Роснефти» в рамках реализации стратегии «Роснефть-2022», подчеркнули в пресс-службе компании. С целью увеличения скорости и повышения качества обслуживания «Роснефть» первой в России запустила сервис оплаты топлива для корпоративных клиентов через собственное мобильное приложение «РН-Карт», а также специальные сервисы для физических лиц совместно с банками МКБ и «Тинькофф».

Сотрудничество с «Яндекс» позволит не только существенно расширить возможности для применения сервиса бесконтактной оплаты топлива, но и будет способствовать повышению скорости и безопасности заправки автомобиля.

Сервис «Яндекс.Заправки» интегрирован в «Навигатор», «Яндекс.Карты» и отдельное приложение, информируя пользователя о видах топлива на каждой АЗС и оптимальном маршруте, а на самой заправке позволяет выбрать номер колонки, марку топлива и его объем, а также расплатиться за заправку, не выходя их машины. Сервис доступен также и для корпоративных клиентов, в том числе таксопарков через приложение «Таксометр».

Также в перспективе в рамках сотрудничества с «Яндекс» для клиентов розничной сети «Роснефть» планируется расширение количества дистанционных сервисов и услуг.