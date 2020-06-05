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Первый российский «зеленый» танкер «Владимир Мономах» подготовлен к испытаниям

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Изображение: ПАО «НК «Роснефть»

Первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах», который 12 мая сошел со стапеля судостроительного комплекса «Звезда» (создается консорциумом во главе с НК «Роснефть» по поручению президента России Владимира Путина), готов к началу ходовых испытаний. Об этом говорится в сообщении «Роснефти». Предстоящие испытания включают проверку надежности и жизнедеятельности энергетических установок, навигационного оборудования и систем судового оборудования, а также управляемость, остойчивость и других функций.

Для выполнения ходовых и швартовых испытаний на танкер «Владимир Мономах» было поставлено более 300 тонн высокоэкологичного топлива DMF вид III. Содержание серы в нем не превышает 0,5 процента, что полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL). Топливо произведено на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти». Бункеровку судна такого класса впервые выполнила компания «Роснефть Бункер». Процесс заправки танкера прошел с соблюдением всех правил морской и экологической безопасности.

«Владимир Мономах» — танкер нового поколения, который предназначен для транспортировки нефти в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам. Именно за высокий уровень экологичности танкер типа «Афрамакс» называют «зеленым».

Длина судна — 250 метров, ширина 44 метра, дедвейт 114 тысяч тонн, скорость 14,6 узлов, ледовый класс ICE-1А. Всего в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров типа «Афрамакс». На данный момент на судоверфи ведётся строительство 4 из них.

Также стало известно, что судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству танкера типа «Афрамакс» для ПАО «Совкомфлот». В блоке корпусных производств состоялась церемония первой резки металла для деталей будущего судна. Резка осуществляется на высокотехнологичном газо-плазменном станке. Это шестой по счету танкер, который будет заложен на судоверфи. Всего в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров типа «Афрамакс». На данный момент на судоверфи ведётся строительство 4 из них. Головное судно серии спущено на воду и готовится к швартовым испытаниям.

Соглашение о строительстве двух нефтеналивных судов с последующим фрахтованием было заключено между «НК «Роснефть», ССК «Звезда», «Арктик Лизинг» (компания группы ВЭБ-Лизинг) и ООО «СКФ Эко» (компания группы «Совкомфлот») в сентябре 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума. Плановый срок сдачи заказчику первого танкера – 2022 год.

«Звезда» оснащена передовым оборудованием, позволяющим производить эти технологически сложные крупнотоннажные суда. На самой современной верфи России применяются высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая лазерные, а также 3D-моделирование.

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