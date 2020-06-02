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Эксперт назвал причины роста показателей «Роснефти» в условиях внешних вызовов

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Компания «Роснефть» ведет деятельность в 23 странах мира, несмотря на очевидное противодействие со стороны отдельных крупных стран-игроков, которые вводят против нее санкции под надуманными предлогами. Ни одна компания — глобальный игрок не действует в таких неблагоприятных условиях. Об этом в своей статье в издании «Комсомольская правда» заявил Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. И, тем не менее, подчеркнул эксперт, на долю «Роснефти» приходится 40 процентов добычи в стране и 6 процентов мировой добычи нефти.

Компания, напоминает эксперт, представляет собой ВИНК (вертикально интегрированная нефтяная компания). «Попросту говоря, имеет замкнутый цикл добычи и производства, располагая 13-ю крупными НПЗ в России и долями в НПЗ в других государствах. Так, «Роснефть» владеет долями 3-х НПЗ в Германии, занимая там третье место по объему нефтепереработки в год и обеспечивает почти четверть импорта нефти страны. Помимо этого, напомню, «Роснефть» владеет долей в компании Nayara Energy Limited, в которую входят второй по размеру НПЗ в Индии «Вадинар» и крупная сеть АЗС там же», — продолжает он.

Акционерный капитал «Роснефти» прозрачен, крупнейшим акционером компании является государство, долями акций владеют одна из самых уважаемых и старейших мировых компаний ВР, располагающая 19,75 процента акций, и один из крупнейших суверенных инвестфондов — Суверенный фонд Катара, владеющий 18,93 процента акций. При этом, 11 процентов акций «Роснефти» находятся в свободном обращении и торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

При этом, отмечает эксперт, 90 процентов этих свободно обращающихся акций принадлежат крупным институциональным инвесторам из США и ЕС. «То есть, к самой деятельности компании у серьезных инвесторов претензий нет, а нападки идут со стороны политизированных интересантов. В качестве косвенного доказательства сами участники рынка фиксируют то, что котировки компании, к примеру, на той же Лондонской бирже, давно ведут себя лучше котировок большинства конкурентов, несмотря на то, что налоговая нагрузка на «Роснефть» выше, чем у компаний-конкурентов, в том числе и из России», — говорит Алексей Мухин.

Эксперт напоминает, что в последние пять лет компания увеличила добычу нефти на 12 процентов при том, что «Роснефть» была активным участником формата ОПЕК+ и сдерживала рост добычи из соображений солидарности с другими участниками рынка, заинтересованными в остановке падения цен на энергоносители.

Кроме того, «Роснефть» имеет репутационные преимущества в отношениях со своими партнерами в самых разных странах: все ее партнеры говорят о том, что «Роснефть» — надежный поставщик.

В этой связи объем реализации нефтепродуктов в страны «дальнего зарубежья» увеличился более чем в 2 раза за десятилетие, в 2,4 раза вырос объем поставок нефтепродуктов в «ближнее зарубежье». При этом, по словам эксперта, в результате, «мягко говоря, нестандартного поведения наших западноевропейских партнеров и некоторого падения объемов торговли, компания увеличила поставки в сторону Азии, в том числе Китая, в 4,4 раза». «Вот вам и «поворот на Восток», о котором столько говорили. Напомню, кстати, что одним из факторов роста добычи компании стало управление зрелыми активами с внедрением перспективных технологий разработки, а в 2018 году вообще был установлен рекорд суточной добычи за историю деятельности с 1964 года — 1,46 миллиона баррелей в сутки — компанией РН-Юганскнефтегаз (входит в интегрированную вертикаль «материнской» «Роснефти»)», — напомнил Алексей Мухин.

Однако в нынешних непростых условиях на нефтяном рынке некоторые страны пытаются создать для себя преференции с помощью нечестной конкуренции, однако совершенно очевидно, что будущее не за этими уловками, а за инновационными проектами и честной конкурентной борьбой, уверен эксперт. «Роснефть», по его словам, уже заняла лидирующие позиции в запуске высокомаржинальных проектов, что станет драйвером дальнейшего роста добычи компании в среднесрочной перспективе. За последние три года запущено 9 крупных проектов — месторождений. Помимо этого, улучшилась структура выпуска нефтепродуктов компании. Выпуск на российских НПЗ увеличился в 2 раза, в том числе и за счет высокооктановых бензинов.

Выручка компании также растет и с 2011 года выросла в 3,2 раза — до 8,7 триллиона рублей при росте цены Urals всего в 1,3 раза. По итогам 2019 года показатель выручки вообще достиг исторических значений. В силу этого, «Роснефть» считается крупнейшим налогоплательщиком страны и, по праву, системообразующей компанией. За последнее десятилетие общая сумма налогов и пошлин выросла в 8,6 раза, составив по итогам 2019 года 3,6 трлн рублей, то есть 1/5 всех доходов бюджета страны.

При этом «Роснефть» конкурирует с передовым опытом крупнейших компаний – коллег, напоминает эксперт. Так, в деле снижения удельных затрат в секторах разведки и добычи компания находится в одном ряду с Saudi Aramco. А тот же размер удельных операционных затрат у «Роснефти», по сравнению с крупнейшими иностранными компаниями-мейджорами, несравнимо ниже. Ниже он и по сравнению с компаниями – коллегами в России (на 15-25 процентов). В результате чистая прибыль выросла более чем в 2 раза.

Соответственно растет и размер дивидендов акционерам, напоминает Алексей Мухин. «Этот рост более существенный — в 4,5 раза за последнее десятилетие и по итогам второй половины прошедшего года Совет директоров «Роснефти» вообще рекомендовал к выплате рекордную за всю её историю сумму к выплате полугодовых дивидендов — в 191,5 миллиарда рублей, а общая сумма составит 354,1 миллиарда рублей по стандартам МСФО (тоже рекорд)», — говорит эксперт.
Как результат, констатирует Алексей Мухин, за последние 5 лет «Роснефть» является единственной крупной международной компанией, увеличившей свою капитализацию на 45 процентов, несмотря на постоянное снижение цен на нефть.

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