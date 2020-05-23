Судоверфь «Звезда» сдала четыре новых дома для сотрудников предприятия

В городе Большой Камень Приморского края 200 семей сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» заселились в четыре новых дома, построенных предприятием. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании «Роснефть». Все квартиры имеют внутреннюю отделку, оборудованы сантехникой, кухни оснащены электроплитами.

На «Звезде» работают уже более 3500 человек, а к моменту ввода в эксплуатацию всех объектов судостроительного комплекса число работников превысит семь тысяч. С учетом членов их семей население города Большой Камень увеличится в результате почти на треть, поэтому обеспечение судостроителей жильем и инфраструктурой — одна из приоритетных задач предприятия, подчеркнули в пресс-службе компании «Роснефть».

Ранее судоверфь «Звезда» ввела в эксплуатацию и заселила шесть жилых домов в двух микрорайонах. Одновременно продолжаются проектные и строительные работы сразу в нескольких микрорайонах — Парковом, Садовом, Нагорном, Зеленом, Пятом и Шестом. В 68 жилых домах общей жилой площадью более 244 000 квадратных метров будет 4759 квартир, часть из которых планируется сдать в 2020 году.

Всего к 2023 году в городском округе будет построено 78 жилых домов на 5789 квартир — как при участии подрядчиков ССК «Звезда», так и Администрации Приморского края в отдельном 7-м микрорайоне «Солнечный».

Динамично развивающаяся судоверфь «Звезда» ведет подбор и подготовку высококвалифицированных специалистов, отметили в компании. Предприятие использует различные способы поиска, подбора и обучения персонала. Заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими профильными инженерно-техническими ВУЗами: Дальневосточным Федеральным университетом, Национальным исследовательским Томским политехническим университетом, Уфимским государственным техническим Университетом, Санкт-Петербургским Морским Государственным Техническим Университетом.

Для подготовки рабочих кадров ведется сотрудничество с 11 организациями среднего профессионального образования. Начиная с 2017 года реализуется комплекс мероприятий по повышению квалификации работников, в том числе - стажировки на производстве, тренинги специалистов на рабочих местах. Проведено обучение рабочих по 13 основным производственным специальностям на объектах ССК «Звезда».

