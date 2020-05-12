Путин назвал победой спуск танкера «Владимир Мономах» на судоверфи «Звезда»

«Владимир Мономах» — первый российский танкер типа «Афрамакс», спущен на воду на судостроительном комплексе «Звезда». Президент России Владимир Путин поздравил компанию «Роснефть» с запуском первого танкера этого класса, назвав это реальной победой. Мощный танкер нового поколения предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания. Это первый танкер, выпущенный на уникальном предприятии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании «Роснефть».

Судно спроектировано с соблюдением стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам, подчеркнули в компании. Длина судна — 250 метров, ширина — 44 метра, дедвейт — 114 тысяч тонн, скорость — 14,6 узла, ледовый класс ICE-1А. В портфеле «Звезды» уже 12 заказов на суда такого типа.

Танкер «Афрамакс» был спущен на воду с помощью уникального транспортно-передаточного дока «Вымпел» — одного из самых крупных в России. Подготовка к спуску заняла почти сутки. За это время танкер накатили судопоездом с открытого тяжелого достроечного стапеля на плавучий док, а затем вывели в акваторию.

История строительства танкеров данного типа началась с визита президента России Владимира Путина на ССК «Звезда» в сентябре 2017 года — именно тогда состоялось подписание пакетного соглашения о проектировании, строительстве, техническом надзоре, эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров класса «Афрамакс». 11 сентября 2018 года в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась закладка первого танкера класса «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч тонн.

До операции по спуску на воду первого танкера в производстве на тяжелом достроечном стапеле находилось четыре «Афрамакса», а в феврале 2020 года состоялась резка металла для пятого. Суда строятся для «Роснефтефлота». Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России. Танкеры оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A.

«Северный морской путь можно сделать экономически выгодным, доступным для перевозчиков маршрутом, — отметил заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. — Для этого потребуются специальные суда гигантского водоизмещения. Прежде всего, речь идет, о высокотехнологичных газовозах и танкерах ледового класса. Кроме как на судоверфи "Звезда", строить крупнотоннажные суда в России больше негде. У нас просто нет других таких судостроительных мощностей. Помимо сверхгазовозов и танкеров понадобятся также платформы, суда обеспечения. И важно иметь в виду, что все это — инвестиции в реальные инновации, потребуются высокотехнологичные разработки, которые будут способствовать развитию судостроения».

«Предполагается, что на "Звезде" будут построены 200 плавсредств, — подчеркнул генеральный директор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев. — Самые технологически сложные и абсолютно неосвоенные другими нашими верфями виды морской техники. Фактически, мы стоим у истоков новой отрасли промышленности — тяжелого судостроения и базой для нее станет "Звезда"».

