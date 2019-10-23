Первый гигантский танкер типа «Афрамакс» получит имя «Владимир Мономах»

На судоверфи «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края в ближайшее время на воду будет спущен первый гигантский танкер типа «Афрамакс», который будет носить имя «Владимир Мономах». Работы по его строительству находятся в завершающей стадии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роснефти».

«Такой тип танкера называют "зеленым", он может работать на сжиженном природном газе, что минимизирует вред окружающей среде. В портфеле "Звезды" уже 12 заказов на такие суда», — отметили в пресс-службе.

Судно спроектировано с соблюдением экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе.

Длина будущего танкера — 250 метров, ширина — 44 метра, дедвейт — 114 тысяч тонн. На судне предусмотрена площадка для вертолета.

Фото: «Роснефть» 1 /4

Экологичные танкеры «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания.

Головное судно из серии танкеров этого класса было заложено на стапеле «Звезды» в сентябре прошлого года в присутствии президента России Владимира Путина.

Серия танкеров «Афрамакс» включает 12 судов. Всего на верфи в настоящее время строится 8 судов: 4 судна снабжения и 4 судна класса «Афрамакс».Изготовление и сборка секций первых двух судов сейчас ведется в цехах и на стапеле предприятия. Сдача первого танкера запланирована на будущий год.