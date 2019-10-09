В российском флоте появились «зеленые» танкеры

Центром создания нового поколения экологически чистого флота станет судостроительном комплексе (ССК) «Звезда» в городе Большой Камень (Приморский край). Об этом сообщил председатель совета директоров компании «Совкомфлот» Сергей Франк. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Планируется, что верфь в Приморье будет центром создания нового поколения «зеленого флота». По словам Франка, «он будет работать в Арктике, обеспечивать радикальное снижение выбросов в окружающую среду — CO2, других вредных веществ».

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Развитие флота отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

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