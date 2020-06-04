Путин поручил главе «Роснефти» решить вопрос «последней мили» в газификации

Президент России Владимир Путин поручил президентской комиссии по стратегии развития топливно-энергетического комплекса скоординировать деятельность органов исполнительной власти всех уровней и ответственных организаций для решения проблемы недостаточной газификации и газоснабжения населения страны и, в частности, «последней мили» (затраты на ГРО и технологическое присоединение). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на перечень поручений, опубликованный на сайте Кремля.

Повысить уровень газификации в стране власти пытаются не первый год. Десять лет назад первый вице-премьер Дмитрий Медведев объявил газификацию России «пятым нацпроектом», а в 2009 году, уже в должности президента, пообещал к 2015 году подать голубое топливо ко всем городам и селам страны. Однако за 10 лет правительству и «Газпрому» не удалось достичь сколь-нибудь значимых результатов по газификации российских регионов. Теперь координатором работ по завершению газификации назначена президентская комиссия по ТЭК, ответственным секретарем которой является главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Доклад по результатам деятельности комиссия, согласно документу, должна представить до 1 января 2021 года, далее — каждые полгода.

Как отмечал ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак, в качестве варианта решения проблемы «последней мили» (затраты на ГРО и технологическое присоединение) рассматривалось исключение строительства газораспределительных сетей из полномочий субъектов и муниципальных властей и передача «Газпрому». Для этого компания должна найти источник дополнительных средств. Также отмечалось, что такие расходы могут составить примерно 200 миллиардов рублей вместо нынешних 50-60 миллиардов рублей в год с учетом реализации программы газификации размером примерно в 2 триллиона рублей.

Президент поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии «Газпрома» и других заинтересованных организаций обеспечить источники финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.

Также поручено обеспечить заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования с использованием структур «единого окна» и многофункциональных центров, позволяющих выполнять сбор сведений от имени заявителя.

Кроме того, правительству поручено внести изменения в порядок формирования топливно-энергетических балансов, предусмотрев прогноз потребности населения в газе (сетевом, сжиженном углеводородном и природном), а также в альтернативных источниках энергии. Еще одно поручение касается упрощения процедур проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта газопроводов и газораспределительных сетей.

Также документом предусмотрены цифровизация мероприятий по газификации; поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей.

Ответственными за выполнение этих мероприятий назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Роснефть» является одним из крупнейших поставщиков газа на внутренний рынок России. В апреле «Роснефть» вышла на первое место по продажам газа на бирже СПбМТСБ опередив «Газпром» и НОВАТЭК. Компания реализовала российским потребителям 521 миллион кубометров, что составило 43 процента всех продаж за месяц.

В настоящее время газификация реализуется по следующей схеме: «Газпром» строит межпоселковые газопроводы, а далее региональные органы власти строят внутрипоселковые сети, чтобы газ пришел в каждый дом. Однако большинство регионов оказалось не в состоянии выполнять свои обязательства по газификации. Многочисленные просьбы региональных властей долго не находили ответа в газовой монополии.

«Газпром» в этом обсуждении фактически переложил все решения на плечи государства. Позиция «Газпрома» в части газификации регионов неоднократно подвергалась жесткой критике как со стороны региональных властей, депутатов Госдумы, так и чиновников правительства.

