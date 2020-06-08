Совет директоров «Роснефти» избрал председателя

Компания «Роснефть» провела первое заседание совета директоров по итогам прошедшего недавно годового собрания акционеров. Об этом говорится в сообщении НК.

На пост председателя совета директоров компании был переизбран Герхард Шрёдер. Бывший глава федерального правительства Германии входит в совет директоров «Роснефти» и неизменно возглавляет его с сентября 2017 года. Он также является председателем совета директоров швейцарской компании Nord Stream 2 AG — оператора строительства газопровода «Северный поток-2».

«С учетом наличия на территории Германии ключевых нефтеперерабатывающих активов и открытия немецкого офиса, вхождение господина Шрёдера в качестве независимого директора в состав совета директоров, безусловно, будет способствовать развитию международного бизнеса компании, наращиванию ее присутствия в Европе, выстраиванию конструктивных отношений с западными партнерами и усилению позиций не только «Роснефти», но и в целом стимулированию торгово-экономических связей между нашими странами», — заявлял в октябре 2017 года Игорь Сечин, представляя кандидатуру Герхарда Шрёдера на избрание акционерам.

Шрёдер является активным сторонником комплексного развития отношений между ЕС и Россией. Он всегда отмечал, что считает важным интеграцию России и ее топливно-энергетического комплекса в мировую экономику, а также последовательно выступает за отмену санкций против России. В мае 2020 года Шредер заявил о необходимости пересмотреть санкционную политику из-за пандемии коронавируса. «В такой ситуации на мировом рынке, когда речь идет о необходимости содействия восстановлению экономики, накладывать друг на друга санкции — это действительно совершенно ошибочный путь», — сказал он.

Одной из своих целей во главе совета директоров Шрёдер называл укрепление позиций «Роснефти» на рынке ФРГ, где компания через свою «дочку» Rosneft Deutschland владеет долями в трех немецких НПЗ – MiRO, PCK и BayernOil и является третьим по величине нефтепереработчиком Германии.

Ранее, 2 июня, на годовом собрании акционеры избрали состав совета директоров, куда, кроме Шредера, вновь вошли: глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр энергетики Александр Новак, представители Qatar Investments Authority (владеет 18,93 процента акций «Роснефти») Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль Моханнади, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Вьюгин, консультант BP Russian Investments Limited Роберт Дадли и председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф.

В состав совета также вошли два новых члена — помощник президента РФ Максим Орешкин и новый руководитель британской BP (владеет 19,5 процента акций «Роснефти») Бернард Луни.