«Роснефть» обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2020 года

Компания «Роснефть» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2020 года. Согласно представленным результатам, выручка и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий в первом квартале cоставили 1,76 триллиона рублей (27,6 миллиарда долларов), говорится в сообщении НК.

По сравнению с четвертым кварталом 2019 снижение показателя составило 20,6 процента, что обусловлено падением мировых цен на нефть (-18,5 процента) из-за падения спроса в связи с эпидемией COVID-19 и негативными ожиданиями участников рынка в преддверии прекращения действия Соглашения ОПЕК+.

Выручка за первый квартал 2020 года сократилась на 15 процентов в годовом выражении преимущественно в результате снижения мировых цен на нефть (-23,6 процента), что частично было скомпенсировано увеличением объемов реализации.

Свободный денежный поток в первом квартале 2020 года составил 219 миллиардов рублей (3,5 миллиарда долларов). Cнижение свободного денежного потока по отношению к четвертому кварталу 2019 года связано с уменьшением операционной прибыли и частично скомпенсировано снижением капитальных затрат.

По итогам первого квартала показатель EBITDA составил 309 миллиардов рублей (4,9 миллиарда долларов), сократившись на 36,7 процента в рублевом выражении по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Снижение в основном было обусловлено резким падением цен на нефть, отрицательным эффектом лага экспортных пошлин (-98 миллиардов рублей), негативным эффектом демпфера (-53 миллиарда рублей) в результате снижения экспортного паритета и установления премии на внутреннем рынке моторного топлива, что было частично нивелировано увеличением маржи переработки, ростом маржинальности розничной реализации, а также снижением административных расходов.

В отчетном квартале отрицательная чистая прибыль составила 156 миллиардов рублей (2 миллиарда долларов), что обусловлено, в основном, эффектом отрицательных курсовых разниц (177 миллиардов рублей) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8 процента квартал к кварталу).

По итогам первого квартала капитальные вложения составили 185 миллиардов рублей (2,8 миллиарда долларов), сократившись на 15,9 процента по отношению к четвертому кварталу 2019 года под влиянием сезонных факторов.

В первом квартале 2020 года сумма финансового долга и торговых обязательств компании сократилась на 9 миллиардов долларов или на 11 процентов. Объем ликвидных финансовых активов и неиспользованных кредитных линий практически в 1,5 раза превысил краткосрочную часть финансового долга. Значение показателя чистый долг/EBITDA на конец отчетного периода составило 1,5x в долларовом выражении. Процентные расходы год к году сократились на 25 процентов вследствие снижения процентных ставок и эффективного управления портфелем долговых инструментов.

Удельные операционные затраты на добычу в первом квартале 2020 года составили 191 рубль на баррель нефтяного эквивалента (2,9 доллара на б.н.э.), сократившись на 2,6 процента к уровню четвертого квартала 2019 года, что обусловлено сезонным сокращением геолого-технических мероприятий, работ по обслуживанию и ремонту трубопроводов, нефтепромыслового оборудования. Удельные операционные затраты в первом квартале 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 2,1 процента

По итогам заседания 21 апреля совет директоров Компании рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2019 год в размере 18,07 рубля на одну обыкновенную акцию. Учитывая выплату промежуточных дивидендов по итогам первой половины 2019 года, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год может составить 33,41 рубля, а выплата дивидендов рекордные 354,1 миллиарда рублей.

Комментируя финансовые результаты компании, председатель правления и главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил, что 2020 год может стать переломным для мировой нефтегазовой отрасли. Вследствие пандемии вируса COVID-19 спрос на нефть претерпел беспрецедентное снижение, что привело к значительному падению цен на энергоресурсы, подчеркнул он. «В этой ситуации на первый план выходят качество ресурсной базы, диверсификация рынков сбыта, долгосрочный характер отношений с потребителями, высокий уровень операционной и финансовой эффективности. Наша компания является признанным мировым лидером по всем названным параметрам. На протяжении многих лет компания успешно работала над импортозамещением товаров и услуг в сегментах добычи и переработки нефти, расширяла внутренний блок нефтесервисных услуг на своих месторождениях, применяла самые современные отечественные технологии и разработки. Постоянно уделялось внимание контролю над затратами. В результате, сегодня компания как никогда ранее готова к внешним вызовам, которые самым серьезным образом влияют на работу нефтяных компаний по всему миру», — подчеркнул глава «Роснефти».

По его словам, значительное ухудшение макроэкономического окружения, в котором работает компания, не могло не оказать существенного негативного влияния на финансовый результат. «Тем не менее негативные неденежные статьи не оказали влияния на нашу способность генерировать свободный денежный поток, который в первом квартале 2020 года составил 219 миллиардов рублей, — подчеркнул Сечин. — Благодаря этому, и несмотря на ухудшение макроэкономической конъюнктуры, мы продолжаем сокращать долговую нагрузку и направлять денежные средства акционерам».

Он также добавил, что в марте компания начала реализацию программы приобретения собственных акций, в рамках которой к настоящему времени на открытом рынке было выкуплено более 33 миллиона акций/ГДР «Роснефти».

Во втором квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100 процентов принадлежащей правительству Российской Федерации, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях. Деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена.

«В ситуации, когда многие мировые нефтегазовые компании принимают решения о снижении дивидендов и прекращении программ выкупа акций, решения компании о продолжении распределения денежных средств акционерам говорят о нашей уверенности в способности не только успешно справиться с новыми вызовами, но и выйти из сложившейся непростой ситуации лидером отрасли. Такая стратегия, надеемся, будет положительно оценена финансовым сообществом и найдет отражение в стоимости акций компании», — резюмировал глава «Роснефти».

«Прежде всего, надо оценить продолжение позитивных тенденций последних восьми лет по генерации свободного денежного потока (СДП). При том что у PetroChina, Eni, Total он сталотрицательным а у наших нефтяников он выше, чем у Equinor, Chevron, ExxonMobil, — прокомментировал «Ленте.ру» итоги периода работы компании «Роснефть» экономист и публицист Никита Кричевский. — Свободный денежный поток — это возможность финансово-хозяйственного маневра, начиная с выплатой дивидендов, кончая разработкой перспективных проектов».

По мнению эксперта, говоря про СДП нужно иметь в виду, что это непосредственно влияет на дивидендную политику. «Это позволяет выплатить крупнейший в истории компании дивиденды по итогам прошлого года. Это значит, что "Роснефть" продолжает оставаться крупнейшим бюджетообразующие предприятия страны. Ни Сбербанк, ни "Газпром", ни "Лукойл", ни "Норникель", ни малый или средний бизнес — а одна-единственная "Роснефть" через налоги и дивиденды формирует значительную часть федерального и региональных бюджетов», — сказал Никита Кричевский.

Вторым важным итогом деятельности «Роснефти» за первый квартал 2020 года Никита Кричевский назвал то обстоятельство, что объективно обусловленное снижение капитальных затрат на 13,6 процента, тем не менее не приводит к сокращению инвестиционных программ компании на этот год. «Сечин доложил Путину что они сделают все чтобы сохранить инвестпрограмму на нынешнем, очень высоком уровне, — отметил Никита Кричевский. — При этом снижение капитальных затрат у ведущих мейджоров произошло на 20-30 процентов».

