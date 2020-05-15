Экономика
 
Последние новости
Иммунолог усомнился в повторном случае заражения коронавирусом в России
Россиянке три года пришлось жить с «мужским» паспортом из-за ошибки МВД
Обвиненный в изнасиловании бортпроводник выиграл дело и получил тысячи долларов
Заразившаяся коронавирусом ведущая «Орла и решки» рассказала о своем состоянии
За уволенную из-за тоста про «супертелочку» судью вступились коллеги
Германия оказалась наиболее устойчивой к кризису в Европе
Туристов российского курорта заставят загорать в масках
Торговец «Фуд Сити» назвал причину массового схода мигрантов
Министр подстригла себя в домашних условиях и поделилась результатом
Фанаты «Локомотива» потребовали отставки руководства после ухода Семина
Новости партнеров

«Роснефть» обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2020 года

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Компания «Роснефть» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2020 года. Согласно представленным результатам, выручка и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий в первом квартале cоставили 1,76 триллиона рублей (27,6 миллиарда долларов), говорится в сообщении НК.

По сравнению с четвертым кварталом 2019 снижение показателя составило 20,6 процента, что обусловлено падением мировых цен на нефть (-18,5 процента) из-за падения спроса в связи с эпидемией COVID-19 и негативными ожиданиями участников рынка в преддверии прекращения действия Соглашения ОПЕК+.

Выручка за первый квартал 2020 года сократилась на 15 процентов в годовом выражении преимущественно в результате снижения мировых цен на нефть (-23,6 процента), что частично было скомпенсировано увеличением объемов реализации.

Свободный денежный поток в первом квартале 2020 года составил 219 миллиардов рублей (3,5 миллиарда долларов). Cнижение свободного денежного потока по отношению к четвертому кварталу 2019 года связано с уменьшением операционной прибыли и частично скомпенсировано снижением капитальных затрат.

По итогам первого квартала показатель EBITDA составил 309 миллиардов рублей (4,9 миллиарда долларов), сократившись на 36,7 процента в рублевом выражении по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Снижение в основном было обусловлено резким падением цен на нефть, отрицательным эффектом лага экспортных пошлин (-98 миллиардов рублей), негативным эффектом демпфера (-53 миллиарда рублей) в результате снижения экспортного паритета и установления премии на внутреннем рынке моторного топлива, что было частично нивелировано увеличением маржи переработки, ростом маржинальности розничной реализации, а также снижением административных расходов.

В отчетном квартале отрицательная чистая прибыль составила 156 миллиардов рублей (2 миллиарда долларов), что обусловлено, в основном, эффектом отрицательных курсовых разниц (177 миллиардов рублей) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8 процента квартал к кварталу).

По итогам первого квартала капитальные вложения составили 185 миллиардов рублей (2,8 миллиарда долларов), сократившись на 15,9 процента по отношению к четвертому кварталу 2019 года под влиянием сезонных факторов.

В первом квартале 2020 года сумма финансового долга и торговых обязательств компании сократилась на 9 миллиардов долларов или на 11 процентов. Объем ликвидных финансовых активов и неиспользованных кредитных линий практически в 1,5 раза превысил краткосрочную часть финансового долга. Значение показателя чистый долг/EBITDA на конец отчетного периода составило 1,5x в долларовом выражении. Процентные расходы год к году сократились на 25 процентов вследствие снижения процентных ставок и эффективного управления портфелем долговых инструментов.

Удельные операционные затраты на добычу в первом квартале 2020 года составили 191 рубль на баррель нефтяного эквивалента (2,9 доллара на б.н.э.), сократившись на 2,6 процента к уровню четвертого квартала 2019 года, что обусловлено сезонным сокращением геолого-технических мероприятий, работ по обслуживанию и ремонту трубопроводов, нефтепромыслового оборудования. Удельные операционные затраты в первом квартале 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократились на 2,1 процента

По итогам заседания 21 апреля совет директоров Компании рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2019 год в размере 18,07 рубля на одну обыкновенную акцию. Учитывая выплату промежуточных дивидендов по итогам первой половины 2019 года, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год может составить 33,41 рубля, а выплата дивидендов рекордные 354,1 миллиарда рублей.

Комментируя финансовые результаты компании, председатель правления и главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил, что 2020 год может стать переломным для мировой нефтегазовой отрасли. Вследствие пандемии вируса COVID-19 спрос на нефть претерпел беспрецедентное снижение, что привело к значительному падению цен на энергоресурсы, подчеркнул он. «В этой ситуации на первый план выходят качество ресурсной базы, диверсификация рынков сбыта, долгосрочный характер отношений с потребителями, высокий уровень операционной и финансовой эффективности. Наша компания является признанным мировым лидером по всем названным параметрам. На протяжении многих лет компания успешно работала над импортозамещением товаров и услуг в сегментах добычи и переработки нефти, расширяла внутренний блок нефтесервисных услуг на своих месторождениях, применяла самые современные отечественные технологии и разработки. Постоянно уделялось внимание контролю над затратами. В результате, сегодня компания как никогда ранее готова к внешним вызовам, которые самым серьезным образом влияют на работу нефтяных компаний по всему миру», — подчеркнул глава «Роснефти».

По его словам, значительное ухудшение макроэкономического окружения, в котором работает компания, не могло не оказать существенного негативного влияния на финансовый результат. «Тем не менее негативные неденежные статьи не оказали влияния на нашу способность генерировать свободный денежный поток, который в первом квартале 2020 года составил 219 миллиардов рублей, — подчеркнул Сечин. — Благодаря этому, и несмотря на ухудшение макроэкономической конъюнктуры, мы продолжаем сокращать долговую нагрузку и направлять денежные средства акционерам».

Он также добавил, что в марте компания начала реализацию программы приобретения собственных акций, в рамках которой к настоящему времени на открытом рынке было выкуплено более 33 миллиона акций/ГДР «Роснефти».

Во втором квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100 процентов принадлежащей правительству Российской Федерации, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях. Деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена.

«В ситуации, когда многие мировые нефтегазовые компании принимают решения о снижении дивидендов и прекращении программ выкупа акций, решения компании о продолжении распределения денежных средств акционерам говорят о нашей уверенности в способности не только успешно справиться с новыми вызовами, но и выйти из сложившейся непростой ситуации лидером отрасли. Такая стратегия, надеемся, будет положительно оценена финансовым сообществом и найдет отражение в стоимости акций компании», — резюмировал глава «Роснефти».

«Прежде всего, надо оценить продолжение позитивных тенденций последних восьми лет по генерации свободного денежного потока (СДП). При том что у PetroChina, Eni, Total он сталотрицательным а у наших нефтяников он выше, чем у Equinor, Chevron, ExxonMobil, — прокомментировал «Ленте.ру» итоги периода работы компании «Роснефть» экономист и публицист Никита Кричевский. — Свободный денежный поток — это возможность финансово-хозяйственного маневра, начиная с выплатой дивидендов, кончая разработкой перспективных проектов».

По мнению эксперта, говоря про СДП нужно иметь в виду, что это непосредственно влияет на дивидендную политику. «Это позволяет выплатить крупнейший в истории компании дивиденды по итогам прошлого года. Это значит, что "Роснефть" продолжает оставаться крупнейшим бюджетообразующие предприятия страны. Ни Сбербанк, ни "Газпром", ни "Лукойл", ни "Норникель", ни малый или средний бизнес — а одна-единственная "Роснефть" через налоги и дивиденды формирует значительную часть федерального и региональных бюджетов», — сказал Никита Кричевский.

Вторым важным итогом деятельности «Роснефти» за первый квартал 2020 года Никита Кричевский назвал то обстоятельство, что объективно обусловленное снижение капитальных затрат на 13,6 процента, тем не менее не приводит к сокращению инвестиционных программ компании на этот год. «Сечин доложил Путину что они сделают все чтобы сохранить инвестпрограмму на нынешнем, очень высоком уровне, — отметил Никита Кричевский. — При этом снижение капитальных затрат у ведущих мейджоров произошло на 20-30 процентов».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Роснефть» и Яндекс запустили проект по дистанционной оплате топлива
Глава «Роснефти» рассказал президенту о необходимых отрасли мерах поддержки
«Роснефть» начала реализацию масштабной программы изучения экосистем Арктики
Другие материалы рубрики
Экономика00:0112 мая

Полный бак

Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
20:31Сегодня

Германия оказалась наиболее устойчивой к кризису в Европе

20:05Сегодня

ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул

19:49Сегодня

«Газпром» заставил сотрудников отказаться от части зарплат

Экономика00:02 3 мая

Спасительная колея

У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
21:01Сегодня

Эксперт оценил производственные итоги работы «Роснефти» за I квартал 2020 года

20:02Сегодня

Газпромбанк поддержал театральный фестиваль BALKON

19:38Сегодня

В США свиней посадили на диету на фоне мясного кризиса

Экономика17:06 8 мая

Эпоха «возобновляемых» наступает

Российской экономике предстоит смириться с падением значимости угля
19:07Сегодня

Восточная Европа оказалась отброшена во времена коммунизма

18:23Сегодня

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

17:58Сегодня

Рост цен на нефть оказался опасным для мира

Россия
Александр Игнатенко«Мы сразу получили клеймо контрабандистов»
Россиянин подобрал на Шри-Ланке мертвых жуков. Теперь ему грозит 40 лет тюрьмы
Захар Гуров«Сын перестал ходить, и только тогда его госпитализировали»
Семилетнего Захара спасет только протонная терапия. Нужна ваша помощь
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединяют
Зачем в стране укрупняют регионы и что это значит для россиян?
Все материалы
Мир
Иордания заявила о готовности воевать с Израилем из-за земли
Британским врачам запретили жаловаться на нехватку средств защиты
«Америка подвела своих людей»
Коронавирус сломал здравоохранение США: медики о страшных уроках эпидемии
В Сирии заметили признаки скорой отставки Асада
Жара против заразы
Коронавирус пришел в африканские страны. Это может привести к катастрофе
Италия задумала ослабить карантин и разрешить поездки по стране
«Сначала говорили, что все это ерунда»
Пустые улицы, очереди в банк и трейлеры с трупами. Как Нью-Йорк переживает эпидемию коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Украинцев массово протестируют на коронавирус
В ОБСЕ заявили о росте жертв среди гражданского населения Донбасса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Саакашвили объяснил слова об отказе Украины от денег МВФ
«Несколько месяцев они скитались по лесам»
Как пленные красноармейцы бежали из концлагерей, чтобы воевать в партизанских отрядах по всей Европе
Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини
В соответствии с условиями капитуляции 8 мая 1945 года с 23:00 блокированные на Курляндском полуострове немецко-фашистские армии прекратили сопротивление и начали сдаваться.Последний котел
Великая Отечественная не закончилась 9 мая. В Прибалтике бои с фашистами продолжались и после победы
Все материалы
Экономика
Германия оказалась наиболее устойчивой к кризису в Европе
ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
Полный бак
Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
«Газпром» заставил сотрудников отказаться от части зарплат
«Роснефть» обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2020 года
Спасительная колея
У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
Все материалы
Силовые структуры
«Идиоты не имеют права на существование»
В Третьем рейхе пытались улучшить нацию, уничтожая душевнобольных. Их травили газом и жгли в печах
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
«Милицейский пост — это тоже фронт»
Как во время войны в СССР героически боролись с разгулом преступности
Анатолий Быков«Он в крови по колено, если не выше»
Российский политик и бизнесмен в 90-е был авторитетом Толей-Быком. Его обвиняют в двойном убийстве
Все материалы
Наука и техника
Фрагмент картины Фра Анджелико «Страшный суд» Разрушитель городов
Как невежество и предрассудки помогли чуме убить миллионы людей
Конец настал
Как выглядят реальные последствия наступающей климатической катастрофы
«Мурло капитализма»
Как «Роскосмос» уничтожает «Союз» в угоду «Ангаре»
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Бывший игрок сборной России оправдал высокие зарплаты футболистов
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
Трусова объяснила уход от Тутберидзе к Плющенко
Джастин Гэтжи«Он сломает мне нос. Но UFC за это заплатит»
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата боя, когда прямая трансляция, прогнозы и ставки на UFC 249
Российский игрок НХЛ рассказал об опасности американских женщин
Все материалы
Культура
Прилепин назвал бесовщиной усыновление детей однополыми парами
«Ты умрешь во сне»
Кумир Дэвида Боуи и Тома Йорка пел о палачах и террористах. Легендарный вокалист изменил мир музыки
BadComedian ответил Певцову на критику из-за фильма «На Париж»
Марат БашаровНалей и отойди
Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Вся жизнь — квартирник
Живой Гребенщиков, жена Шиндлера и бог программистов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Нижнее белье помогло Рианне стать самой богатой певицей Великобритании
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников рассказал о риске спутать симптом коронавируса с другой болезнью
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Аферисты нашли новый способ обкрадывать пользователей популярных в России сайтов
Пиратские хроники
 
Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и рассмеялся
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Женщина варила макароны и узрела «чудо»
Все материалы
Ценности
Женщина изготовила защитную маску из носка и прославилась в сети
Раскрыта главная ошибка в использовании сухого шампуня
Джегинсы бренда Mironova AnastasiiaВторая кожа
Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности
Знаменитости массово остались в носках и купальниках и задали новый тренд
Гениальный коррупционер
Как африканский президент расхищал казну ради молодых любовниц, дорогих машин и домов в Париже
Бритни Спирс поделилась фото в купальнике во время самоизоляции
«Немец побежден, а грипп — все еще нет»
Как выглядели люди по всему миру во времена самых страшных пандемий до коронавируса
Все материалы
Путешествия
Пилот зацепил самолет за провода и погиб при крушении рядом с оживленным шоссе
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
Российская авиакомпания объявила о возобновлении полетов по стране
В Европе заявили об открытии туристического сезона вопреки коронавирусу
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
Раскрыта личность оставившего в небе над Россией три слова пилота
«Ты же русский, может, у тебя и получится»
Как россиянин отправился покорять Турцию на велосипеде и сразился с собачьей стаей
Все материалы
Из жизни
Мальчик вытащил из озера гигантского 36-килограммового осетра
Бенджамин БатерстРастворился в воздухе
Молодой дипломат вез важные бумаги и пропал. Тайну его исчезновения не могут разгадать уже 200 лет
Послание из XVIII века нашли во время ремонта церкви
«Здесь каждый знает, что такое свобода»
История москвички, которая осуществила детскую мечту и переехала во Францию
Женщина родила двойняшек от разных отцов после супружеской измены
«На работе меня зовут агентом КГБ»
История челябинского программиста, перебравшегося в Австралию
Дочь насмерть сбила отца во время урока вождения
Все материалы
Советский родстер «Ленинград» восстановили по цветной фотографии 1958 года
Cамые необычные автомобили, которые сегодня можно купить в России
Пикап-кабриолет, редчайшая Волга и британский седан с V8 от Ford Mustang
Простоявший 30 лет в сарае Porsche 912 продают по цене Hyundai Solaris
25 самых продаваемых автомобилей России: апрель 2020
Какие машины покупали россияне в апреле — и в каком количестве
BMW показала раритетный седан с пробегом миллион километров
Почему новый Land Rover Defender — не просто Discovery в квадратном кузове
Подробности о технической начинке главного вездехода Великобритании
Первый разбитый в ДТП Porsche Taycan пустят с молотка
Все материалы
Дом
В России рухнул спрос на жилье
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
Средняя цена квартиры в Москве приблизилась к психологической отметке
Новое жилье в Москве подорожало вопреки режиму самоизоляции
Рабочий класс
Дом на ножках, производство водки и заброшенная пивоварня — во что превратились российские заводы
Россиянин в медовый месяц сжег квартиру жены
Пансионат «Дружба»Небесный ракурс
Брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Законопроект о дистанционном образовании внесли в Госдуму
В Псковской области перевыполнили план по посещаемости учреждений культуры
Неплатежи за вывоз отходов выросли до 25 процентов
Российские банки выдали бизнесу беспроцентные кредиты на 54 миллиарда рублей
Все материалы