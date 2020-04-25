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«Роснефть» начала реализацию масштабной программы изучения экосистем Арктики

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Фото: «Роснефть»

Компания «Роснефть» начала реализацию программы оценки устойчивости арктических экосистем на основании исследования ключевых видов животных в Арктической зоне России. Программа стала продолжением масштабных исследований белых медведей, моржей и северных оленей, выполненных компанией в 2014-2018 годах, по итогам которых был собран и систематизирован уникальный научный материал о современном состоянии животных обитающих в Арктике. Изучение этих животных позволяют оценить состояние экосистем в целом.

Программа реализуется в рамках Федерального проекта сохранения экологического биоразнообразия и развитие экологического туризма, который входит в число федеральных проектов Национального проекта «Экология». В рамках проекта осуществляется долговременная государственная политика, направленная на защиту воспроизводства природного экологического потенциала России, включая объекты животного мира, рассказала на презентации заместитель директора информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела начальник проектного офиса сохранения биоразнообразия Минприроды РФ Людмила Поплавская.

Соглашение о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ и компанией «Роснефть» было заключено в рамках одного из 12 федеральных проектов это «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», сообщила она. Одной из целей этого проекта является сохранение биоразнообразия тех видов животных, которые находятся под угрозой. По ее словам, соглашение о взаимодействии позволит реализовать программу по сохранению и мониторингу популяции белого медведя, моржа, дикого северного оленя и белой чайки.

«Финансирование мероприятий из средств федерального бюджета не было предусмотрено, в связи с этим была разработана инициатива бизнеса по биоразнообразию, которая помогла объединить усилия коммерческих и некоммерческих правительственных организаций, привлечь внебюджетное финансирование, в том числе средства коммерческих компаний на компенсационные мероприятия по сохранению и восстановлению приоритетных видов, которые указаны в федеральном проекте», — рассказала Людмила Поплавская.

Она также отметила, что компания «Роснефть» в рамках своих экспедиций в независимости от участия в федеральном проекте уже проводит мониторинг и оценку состояния экосистем. «Однако, для получения полноценных сведений о состоянии численности популяций, исследований еще недостаточно. У нас есть большие возможности для того, что бы расширить сотрудничество с компанией «Роснефть» в рамках инициативы «Бизнес и биоразнообразие» что и в дальнейшем будет способствовать решению указанных задач по восстановлению и увеличению численности этих видов животных», — заявила представитель Минприроды.

Соглашение обеспечивает содействие и развитие программы сохранения биологического разнообразия морских экосистем и в арктической зоне. В результате мероприятий по сохранению и мониторингу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных будут обеспечены стабилизация или рост их численности.

По словам заместителя директора департамента промышленной безопасности охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче компании «Роснефть» Елены Лебедевой, экспедиционные исследования запланированы исходя из современных технологий. Планируется проведение полевых исследований для получения новейших данных о состоянии популяции в Российской Арктике. В ходе этих исследований будут отобраны биологические образцы особей, после чего они будут направлены в лаборатории для проведения полного анализа на содержание загрязняющих веществ в биообразцах, так и данные по состоянию биологии этих видов, рассказала она. «В 2020 году планируем провести исследования белого медведя, моржа и оленя, а также белой чайки. Так же 3 экспедиции будет в 2021 году, две по оленю, одна по медведю и моржу, две в 2022 году по оленю, медведю и моржу. Все результаты, которые мы получим, будут изданы отдельными информационными брошюрами, которые позволят использовать полученные нами результаты, а также включены в те печатные издания, которые компания готовит на периодической основе», — пояснила Елена Лебедева.

По ее словам, текущая программа по сути является продолжением программы по изучению биоразнообразия в Арктике, которая выполнялась «Роснефтью» с 2014 по 2019 год. И белый медведь, как раз был в составе исследований. Экспедиции проводились систематически с 2014 по 2016 год, но часть исследований проводилось и в 2012 и 2013 годах. Всего было обследовано более 30 медведей, установлены фоторегистраторы в районе возможных родовых берлог в Заповеднике «Остров Врангеля». На медведях был опробован новый метод исследований — это установка фоторегистраторов на шерсти животного, что так же позволило получить очень подробные данные о передвижении и о залегании этих животных в берлоге на зимовку и на рождение потомства. «Полученные нами данные уже широко используются, прежде всего, для планирования мероприятий, которые компания осуществляет в Арктике», — рассказала Елена Лебедева.

Она пояснила, что изучение медведей интересно и важно тем, что это животное является вершиной цепи и индикатором состояния экосистемы. Для «Роснефти» это флаговый вид, потому как ему было посвящено много исследований, позволивших получить уникальные результаты.

«Исследования, которые мы планируем в рамках программы, будут нацелены на оценку численности и распределение плотности медведей, прежде всего Карско-Баренцевоморской популяции. Кроме того, будет произведено изучение популяции с помощью спутниковых данных, которые мы будем получать. Мы будем вести подготовку методических основ для создания системы мониторинга состояния белого медведя в российской части Арктики», — рассказала она.

Помимо медведей компания с 2015 года проводит исследование других арктических обитателей — моржей. Именно морж особо чувствителен к загрязнению и вообще воздействию, которое приносится хозяйственной деятельностью в Арктику. «Поэтому с этой точки зрения и интересно изучать изменение самого поведения моржа и по пробам отслеживать изменение, возможные накопления в жировых тканях загрязняющих веществ. По планируемым работам: сосредоточимся на изучении атлантического подвида моржа, который обитает в Карском и Баренцевом море и частично заходит в море Лаптевых», — рассказала Елена Лебедева. Все эти исследования, прежде всего, направлены на создание системы мер защиты животных при работах в Арктике.

Будет изучаться и белая чайка — ранее не исследовавшийся компанией вид. Для компании он интересен тем, что 80 процентов гнездований расположено в районе Новая земля. Белая чайка является наиболее уязвимым видом птиц по отношению к антропогенному воздействию и изменению климата. «Задачи которые мы ставим себе это конечно изучение численности, состояние особей, выделение мест обитания и гнездования, отбор образцов и проб для того что бы в последующем в специальной лаборатории провести подробный анализ состояния загрязнения тканей данных особей», — пояснила она.

«Роснефть» также вносит свой вклад в изучение северного оленя, который играет огромную роль в жизни коренных малочисленных народов севера. Помимо исследования воздействия антропогенных факторов, которые связаны с освоением северных территорий, на среду их обитания, исследоваться будут также поведение животных и пути миграции. К работам привлечены ведущие научные институты РФ, которые имеют значительные научные наработки по данным направлениям.

По словам экспертов, реализуемая «Роснефтью» программа является чрезвычайно актуальной для изучения и сохранения экосистемы арктического региона, поскольку последние исследования проводились еще в прошлом веке и не были столь масштабными. Сегодня же, когда антропогенное воздействие на среду возрастает, крайне необходима их актуализация.

«Сейчас я думаю, появятся новые возможности для реализации тех задач, которые сегодня остаются, к сожалению, довольно часто в мыслях и на бумаге. Те глобальные изменения которые происходят на планете и связаны с климатом, несмотря на то, что северный медведь, северный олень, являлся предметом давнего изучения, ставит перед всеми исследователями новые вопросы, — заявил в ходе презентации руководитель проекта по исследованию дикого северного оленя, профессор Сибирского федерального университета Александр Савченко. — Использование современных технических средств, в том числе использование ошейников со спутниковыми передатчиками уже сегодня позволяет по-новому и иначе взглянуть на проблему охраны и рационального использования, на пространственное распределение миграцию оленей и так далее. Поэтому несомненно проект очень важен интересен и еще раз повторяю во всех аспектах и в плане фундаментального исследования и получения результатов и в прикладных».

Как подчеркнул пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, стратегия компании нацелена на максимально бережное отношение к окружающей среде, сохранение биологического разнообразия. Масштаб предстоящих исследований станет беспрецедентным в истории изучения региона. Научная работа в таких объемах ранее в Арктике не производилась.

«Компания достигает своих широко известных результатов, именно благодаря тщательной проработке всех проектов. И наши исследования в области экологии, в области устойчивости экосистем являются, безусловно, составной частью этих проектов. У нас серьезное внимание уделяется долгосрочным экологическим прогнозам, подготовке и естественно этому должны предшествовать тщательные исследования. В этом плане программа, которую реализует компания, это программа экологического разнообразия при освоении Арктики, сохранению уникальных экосистем Арктики, она является составной частью этой политики. И сейчас мы приступаем к исследованию морских экосистем, которые являются индикаторами, устойчивости этой системы. Это исследование по масштабам беспрецедентные, они планируются до 2023 года. 8 экспедиций в море Лаптевых, в Баренцево, в Карских морях. И таких исследований ранее в Арктике не проходило», — заявил представитель «Роснефти».

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