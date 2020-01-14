«Роснефть» и Минприроды сохранят биологическое разнообразие

Глава «Роснефти» Игорь Сечин и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин подписали соглашение о взаимодействии в рамках национального проекта «Экология». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

В соответствии с подписанным соглашением, «Роснефть» и Минприроды России будут развивать сотрудничество в области сохранения биологического разнообразия. В частности, «Роснефть» будет реализовывать корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов — биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем: белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки — редкого подвида чайки, занесенного в Красную книгу России. Научно-методическую и информационно-аналитическую поддержку реализации данной программы будет оказывать Минприроды России. Срок реализации программы — 4 года.

В рамках программы будут проведены комплексные полевые исследования ключевых видов, что позволит получить новейшие данные по состоянию их популяций, обитающих в Арктической зоне России и путях их миграции. Программа предполагает также камеральные исследования полученных биологических образцов. На основе результатов исследований будут предложены практические решения и инструменты для охраны и мониторинга ключевых видов при планировании компанией «Роснефть» хозяйственной деятельности в Арктике.

«Роснефть» при реализации производственной деятельности уделяет большое внимание охране окружающей среды и мероприятиям по сохранению биологического разнообразия в зоне своей ответственности, подчеркнули в компании. Забота об окружающей среде — неотъемлемая часть корпоративной культуры компании «Роснефть».