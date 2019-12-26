«Роснефть» потеснит мировых мейджоров в катализаторном бизнесе

В «Роснефти» уже создана оптимальная и эффективная цепочка работ по производству катализаторов — от опытно-конструкторских и инженерных разработок до собственно производства. Об этом в интервью РБК заявил вице-президент «Роснефти» Александр Романов.

«Наш корпоративный научный центр — крупнейший в Европе, включает в себя 32 проектных и исследовательских института, а также 41 центр компетенции с общей численностью сотрудников более 15 тысяч человек. Работы по моделированию каталитических процессов, сервисному сопровождению эксплуатации разработанных и внедренных в производство катализаторов ведет наш инжиниринговый центр, сформированный на базе Центра исследований и разработок — РН-ЦИР», — отметил Александр Романов.

В дополнение к этому «Роснефть» развивает парк пилотных установок в Средневолжском НИИ нефтепереработки, который расположен в непосредственной близости к Новокуйбышевскому заводу катализаторов. Раньше создание подобных наукоемких производств было доступно ограниченному количеству компаний, эту нишу занимали мировые мейджоры. Теперь «Роснефть» готова их потеснить, отметил вице-президент компании.

Спрос на топливо постоянно увеличивается, поэтому и производство катализаторов для нефтеперерабатывающей промышленности будет продолжать расти опережающими темпами. К 2022 году объем мирового рынка составит, по разным оценкам, от 7,5 до 8 миллиардов долларов. «Это плюс 10–15 процентов к текущему уровню», — подчеркнул Александр Романов.

