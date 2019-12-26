«Роснефть» внедрит новые катализаторы

На Уфимской группе нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» проведены промышленные испытания катализатора гидроочистки дизельного топлива собственного производства. Об этом в интервью РБК заявил вице-президент «Роснефти» Александр Романов. «Это уникальный продукт, наша корпоративная инновация — единственный отечественный катализатор, который работает как на тяжелом, так и на легком сырье и обеспечивает на выходе дизельное топливо класса Евро-5», - подчеркнул Александр Романов.

По словам вице-президента «Роснефти», испытания показали, что устойчивое снижение содержания серы происходит не только на прямогонном сырье, но и при вовлечении до 40 процентов компонентов вторичного происхождения. «До настоящего момента это являлось недостижимой задачей для многих западных поставщиков катализаторов, — отметил топ-менеджер. — Более того, по активности наш катализатор значительно превосходит ранее использовавшиеся на предприятиях компании импортные аналоги. Его стартовая температура эксплуатации ниже, что дает возможность увеличения межрегенерационного цикла эксплуатации катализатора — одного из основных показателей его эффективности. Поэтому мы уверены, что у нашего продукта хорошие коммерческие перспективы».

Предприятие «Роснефти» в Стерлитамаке полностью готово к производству катализаторов гидроочистки. С января 2020 года компания полностью переходит с импорта этого вида катализаторов, а также планирует выйти на рынок России и зарубежья с конкурентным предложением катализаторов гидроочистки дизельных топлив.

«Роснефть» планирует участвовать в конкурсных процедурах на поставку на тех зарубежных нефтеперерабатывающих предприятиях, где компания является акционером, в частности в Германии и Индии, а также и в других регионах. «Мощность "РН-Кат" по реактивации катализаторов составляет 2 тысячи тонн в год, по производству катализаторов гидроочистки — 4 тысячи тонн в год. Из них одна тысяча пойдет на собственные нужны, остальное — на продажу», — подчеркнул Александр Романов.

Рынок растет очень серьезными темпами, отметил вице-президент «Роснефти». Пять-семь лет назад общее потребление катализаторов в России составляло около 7 тысяч тонн. Сейчас это уже порядка 17 тысяч тонн, а к 2030 году прирост ожидается на уровне не менее 50 процентов, то есть еще на 10 тысяч тонн. «Мы лидеры и, по сути, единственные в стране, кто выпускает платиносодержащие катализаторы риформинга. Мы единственные в России, кто выпускает катализаторы для производства водорода, а теперь и гидроочистки дизельного топлива», — добавил Александр Романов.

Риформинг и изомеризация — самые дорогие катализаторы, на них приходится порядка 40 процентов всех процессов переработки. «Поэтому сложно говорить о каком-то одном лидере рынка катализаторов в стране. Он в каждом сегменте свой. И главное, что это все российские компании. Нам удалось полностью разбить монополию импорта западных производителей», — отметил топ-менеджер.

В ближайшее время «Роснефть» будет делать упор на развитии производства катализаторов риформинга и гидроочистки дизельного топлива. В среднесрочной перспективе компания планирует освоить производство катализаторов изомеризации, гидроочистки и гидрокрекинга вакуумного газойля. Стратегическая цель «Роснефти» — в течение ближайшего года-полутора решить вопрос обеспечения 100 процентов потребностей НПЗ компании в данных катализаторах, конкурентоспособных по качеству и цене. После этого «Роснефть» будет активно выводить собственную продукцию на рынок.

