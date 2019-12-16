«Роснефть» станет продавать бензин «Евро 6» на АЗС Москвы и Московской области

Компания «Роснефть» расширяет географию реализации высокооктанового бензина с улучшенными экологическими свойствами АИ-95-К5 «Евро 6» и Pulsar 95 «Евро 6». Новое топливо начало поступать на автозаправочные станции (АЗС) компании города Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Переход на новое топливо в Московском регионе будет происходить поэтапно, с учетом технических и логистических возможностей розничной сети Компании. До конца декабря 2019 года топливом «Евро 6» можно будет заправиться на 292 АЗС компании в Москве и Московской области.

Выпуск и реализация бензина АИ-95-К5 «Евро 6» является вкладом «Роснефти» в защиту окружающей среды, заявили в компании.

Автомобильный бензин «Евро 6» содержит меньше серы (на 20-40 процентов), бензола (не более 0,8 процента) и ароматических углеводородов (не более 32 процентов), что способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов. Применение бензинов «Евро 6» позволяет сократить количество отложений на впускных клапанах на 12,5 процента и в камере сгорания двигателя — на 12,7 процента.

В 2018 году «Роснефть» первой среди компаний в России начала выпуск и продажу бензина с улучшенными экологическими характеристиками «Евро 6». В настоящее бензин «Евро 6» реализуется на 578 АЗС Компании в Башкирии, Краснодарском крае, в Тульской, Калужской и Рязанской областях, а также мелким оптом.

Поставки бензина «Евро 6» в московский регион в основном будут производиться с Рязанской НПК «Роснефти». В настоящее время производство АИ-95-К5 «Евро 6» освоено еще Уфимской группой НПЗ и «Саратовским НПЗ».

