Выставка Гейнсборо открылась в ГМИИ имени Пушкина при поддержке «Роснефти»

«Роснефть» выступила генеральным спонсором открывшейся в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ имени А.С.Пушкина) выставки картин одного из основателей британской школы 18 века Томаса Гейнсборо. Более 100 произведений живописи и графики, архивные материалы экспонируются в главном здании музея, говорится в сообщении компании.

Экспонаты для выставки предоставили Национальная галерея (Лондон), Музей Виктории и Альберта, Галерея Тейт, Национальная портретная галерея (Лондон), Королевская Академия художеств, Национальная галерея (Эдинбург), Дом-музей Томаса Гейнсборо (Садбери), Художественный музей (Бат).

«Мы открываем очередную, очень важную выставку в Пушкинском Музее, посвященную творчеству величайшего английского художника 18 века, Томаса Гейнсборо. И это очередная наша победа вместе с компанией "Роснефть". У нас очень большой опыт сотрудничества, все те выставки, которые мы сделали при поддержке "Роснефти", это все были самые посещаемые, и важнейшие выставки в истории Пушкинского музея, — отметила директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак. — Безупречно наш партнер "Роснефть" выбирает самые важные проекты, важные не только для музейщиков, которые очень любят искусство, и хотят показать важное, но и для нашего зрителя. И я предвижу, что эта выставка безусловно будет чрезвычайно популярна у московского зрителя, и большого количества тех людей, которые приедут в Москву на новогодние праздники».

Она отметила, что выставки Гейнсборо никогда не было в России. «Мы впервые показываем его творчество, более того, он достаточно редко показывается вообще в пространствах музеев. Мы собрали сто произведений из тринадцати музейных собраний, из которых одиннадцать — из Великобритании. Одиннадцать британских музеев, самых разных, и самых известных столичных, и большинство провинциальных, и фонд национальный Trust, который курирует и сохраняет произведения из частных собраний, — все это собралось вместе и, конечно, погружает нашего зрителя в потрясающую атмосферу, — добавила Марина Лошак. — Очень гармоничную, очень окрыляющую, очень вдохновляющую человека. Поэтому еще раз хочу поблагодарить "Роснефть", это наш очень надежный партнер, глубоко чувствующий и понимающий важность происходящего.

НК тесно сотрудничает с ГМИИ имени А.С. Пушкина, и среди самых ярких совместных проектов — выставка Рафаэля под названием «Поэзия образа. Произведения из галереи Уффици и других собраний Италии» и уникальная выставка японских гравюр «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо. Также «Роснефть» выступила генеральным партнером 34-го международного фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера».

Также «Роснефть» активно поддерживает значимые проекты и события в российской культурной жизни. Компания оказывает спонсорскую помощь Филармонии имени Д.Д. Шостаковича, Санкт-Петербургскому государственному академическому театру балета Бориса Эйфмана, хору Сретенского монастыря и другим музыкальным коллективам.

При поддержке «Роснефти» в России и Великобритании в 2019 году состоялся гастрольный тур Фестивального оркестра Бриттена-Шостаковича по городам двух стран. В состав Оркестра вошли 86 молодых музыкантов, представляющих ведущие консерватории России и Великобритании.

В городах Японии при поддержке «Роснефти» в 2019 году проходит Фестиваль российской культуры, который является частью Перекрестного года России и Японии. В ходе Фестиваля состоялись выступления оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева, концерты пианиста Даниила Харитонова и Государственной академической симфонической капеллы России, гастрольные выступления Санкт-Петербургского государственного академического театра балета им. Бориса Эйфмана, артистов Санкт-Петербургского цирка и камерного хора Московской консерватории.

