«Роснефть» исключит зависимость от импортных катализаторов

Одна из главных задач инновационного развития нефтепереработки компании «Роснефть» — исключение зависимости от импортных поставщиков катализаторов. Об этом в интервью РБК заявил вице-президент «Роснефти» Александр Романов. «Это не просто бизнес-цель, а, по сути, вопрос энергобезопасности страны. Потому что в случае перебоев поставок встанет не просто каждый завод в России, встанет каждый автомобиль, возможности производства экологически чистого топлива будут сведены на нет», — подчеркнул топ-менеджер.

По словам Александра Романова еще несколько лет назад зависимость России от импортных катализаторов составляла до 100 процентов, а сейчас она стала меньше. «Роснефть» по всем основным процессам переходит на отечественные катализаторы, в том числе и собственного производства. В компании работают два катализаторных предприятия — Ангарский и Новокуйбышевский заводы.

На установках риформинга бензина «Роснефть» уже несколько лет поэтапно производит замену импортных катализаторов на собственные. «Катализаторы риформинга — самые дорогие, но они и служат до 10 лет. На сегодняшний день уже более 60 процентов используемых нами катализаторов риформинга произведены на нашем заводе в Ангарске. Так же, как и катализаторы парового риформинга для производства водорода. Более 70 процентов водорода вырабатывается нами на собственных катализаторах. Кстати, эти же катализаторы не менее успешно эксплуатируются российскими предприятиями других нефтяных компаний», — отметил Александр Романов.

На Ангарском заводе производятся платиносодержащие катализаторы риформинга, изомеризации, производства водорода, предгидроочистки бензиновых фракций. Мощность предприятия — до 400 тонн в год. «В общей сложности мы производим более 450 тонн катализаторов в год, — подчеркнул вице-президент «Роснефти». — Плюс у нас современные мощности по регенерации катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга на Новокуйбышевском заводе катализаторов — до 6 тысяч тонн в год. Эти мощности полностью покрывают настоящие и будущие потребности компании в регенерации катализаторов даже с учетом проектов по углублению переработки».

Внедрение инновационных разработок в нефтепереработке компании определено стратегией «Роснефть-2022».

