Фотовыставка «Притяжение Арктики» открылась при поддержке «Роснефти»

В Москве открылась фотовыставка «Притяжение Арктики», организованная НК «Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика». Об этом говорится в сообщении компании.

Экспозиция представляет уникальные кадры из атласа «Российская Арктика. Пространство. Время. Ресурсы» (совместный проект НК «Роснефть» и «Иннопрактики»), фотографии сезонных научно-исследовательских экспедиций «Роснефти» («Кара-Зима» и «Кара-Лето»).

Посетители выставки смогут увидеть величественные ледяные пейзажи, удивительный животный мир, биоразнообразие подводных экосистем Арктики, масштабные полярные исследования.

Выставка продлится до 15 января.

Атлас «Российская Арктика. Пространство. Время. Ресурсы» «Роснефть» совместно с «Иннопрактикой» выпустили в 2019 году. Издание получило высокую оценку научного сообщества. Собранные в нем материалы будут полезным пособием для специалистов различных отраслей, ученых, а также для энтузиастов, увлеченных Севером.

«Роснефть» и «Иннопрактика» также реализуют проект по разработке и изданию серии атласов морей Российской Арктики. Уже выпущены экологические атласы «Карское море», «Море Лаптевых» и «Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока», в которых обобщаются результаты научных исследований, в том числе результаты научно-экспедиционной деятельности «Роснефти» в Арктике.

НК «Роснефть» проводит самые масштабные со времен СССР комплексные научно-исследовательские экспедиции «Кара-лето» и «Кара-зима». За последние 7 лет «Роснефть» провела более 20 экспедиций по всему побережью Северного Ледовитого океана и собрала уникальную информацию об арктическом регионе. В ходе экспедиции «Кара-лето-2017» специалисты компании впервые в России выполнили буксировку айсберга массой 1,1 миллиона тонн.

В ходе исследований получены новые данные о живых организмах — биоиндикаторах состояния арктических экосистем, а также о популяциях животных, стоящих на вершине пищевой цепочки северной природы, — моржей и белых медведей.