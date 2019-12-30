«Роснефть» приступила к разработке петрофизического программного комплекса

Специалисты научно-проектных институтов нефтяной компании «Роснефть» в 2019 году приступили к созданию корпоративного петрофизического программного комплекса для обработки и интерпретации данных геофизических исследований скважин. Об этом сообщил «Ленте.ру» директор департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти» Эдуард Тимашев.

Таким образом компания намерена снизить санкционные риски и минимизировать затраты, связанные с использованием зарубежного программного обеспечения, подчеркнул он.

Алгоритмы программного обеспечения «РН-ПЕТРОЛОГ», как уточнил руководитель департамента, соответствуют актуальным трендам цифровой петрофизики, анализа больших данных и машинного обучения. Основной функционал программы позволит обеспечить петрофизическую поддержку процессов разведки, разработки и мониторинга месторождений.

Предполагается, что в промышленную эксплуатацию «РН-ПЕТРОЛОГ» поступит в 2022 года.

Эдуард Тимашев отметил, что на сегодняшний день «Роснефть» активно развивает собственную линейку прикладного программного обеспечения для проектирования и разработки месторождений. В состав линейки уже входят гидродинамический симулятор «РН-КИМ», комплекс инструментов нефтяного инжиниринга «РН-КИН», программное обеспечение для геологического сопровождения бурения горизонтальных скважин «Горизонт+», программный комплекс подбора и анализа работы погружного оборудования RosPump, программный комплекс для моделирования ГРП «РН-ГРИД».

За последние три года «Роснефть» направила на финансирование инновационной деятельности 147 миллиардов рублей. Инвестиции в НИОКР по итогам 2018 года выросли на 11 процентов, составив 32,1 миллиарда рублей.