«Роснефть» и Яндекс запустили проект по дистанционной оплате топлива

«Роснефть» и Яндекс запустили совместный проект по дистанционной оплате топлива через мобильный сервис Яндекс.Заправки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании «Роснефть».

Автозаправочные станции (АЗС) крупнейшей в России розничной сети компании «Роснефть» будут подключены к сервису поэтапно: первыми в течение мая к проекту присоединятся 327 АЗС под брендами «Роснефть» и BP в Москве и Московской области, 126 АЗС ПТК в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также 66 АЗС «Башнефть» в Уфе.

На втором этапе планируется расширить географию мобильного сервиса и подключить АЗС розничной сети «Роснефть» к сервису Яндекс.Заправки и в других крупных российских городах. Таким образом, количество АЗС на которых можно будет воспользоваться сервисом уже к осени составит более 1100 АЗС. В перспективе будут подключены все заправочные станции под управлением «Роснефти» — это более 3000 АЗС под брендами «Роснефть», BP, «Башнефть» ПТК и ТНК. Клиенты, которые впервые заправляются через Яндекс.Заправки, смогут приобрести топливо с выгодой в размере 10 процентов по промокоду Yandex.

Сервис Яндекс.Заправки интегрирован в Яндекс.Навигатор и информирует пользователя о наличии необходимого вида топлива на каждой АЗС и оптимальном маршруте, а на самой заправке позволяет выбрать номер колонки, вид топлива и его объем, а также расплатиться за заправку, не выходя их машины. Сервис доступен также и для корпоративных клиентов, в том числе таксопарков через приложение Таксометр.

Время заправки через мобильное приложение составит не более 2 минут, что существенно увеличивает пропускную способность АЗС. «Рост продаж на проходных заправках за счет ускорения обслуживания клиентов может достигать 20 процентов», — считает вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. Сотрудничество с Яндекс позволит «Роснефти» увеличить и долю новых клиентов на своих АЗС до 25 процентов, отмечает Гусев. «Яндекс представлен целой системой мобильных сервисов. Это Навигатор, Карты, Такси и каршеринг Драйв. Активная аудитория этих сервисов составляет несколько десятком миллионов уникальных пользователей в месяц. Интеграция в эти сервисы может дать «Роснефти» значительную синергию», — поясняет эксперт.

Расширение возможности бесконтактной оплаты — актуальное и своевременное решение, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Сервис будет востребован не только в текущей эпидемиологической ситуации. Рост числа бесконтактных платежей — мировой тренд, общий для всех отраслей. В России число бесконтактных платежей растет опережающими темпами: по итогам 2019 года показатель увеличился почти вдвое, а по среднегодовым темпам роста мы опережаем все другие страны. Россия входит в топ-5 стран по объему бесконтактных платежей в мире и стала крупнейшим пользователем таких сервисов среди европейских стран, — отмечает аналитик. — Пока зарубежные компании только планируют внедрить на АЗС передовые технологии, как например поддержку голосовых помощников, российские пользователи уже могут пользоваться решениями отечественных ИТ-корпораций. Так, Алиса от Яндекса умеет оплачивать топливо на АЗС, другие голосовые ассистенты не имеют такого функционала. По крайней мере, в готовых решениях, а не в концептах».

С целью увеличения скорости и повышения качества обслуживания «Роснефть» запустила сервис оплаты топлива для корпоративных клиентов через собственное мобильное приложение «РН-Карт», а также специальные сервисы для физических лиц.

«Реалии современного розничного рынка требуют от АЗС не только наличия качественного моторного топлива, но и высокого уровня сервиса. Именно по этому параметру компании сегодня конкурируют между собой. Для повышения качества и скорости обслуживания клиентов "Роснефть" следует актуальным тенденциями развития рынка, активно внедряя цифровые решения. Например такие, как бесконтактная оплата топлива. Сотрудничество крупнейшей розничной сети России с одной из ведущих российских ИТ-компаний позволит достичь значительной синергии. Заправка на сети АЗС под управлением НК "Роснефть" с помощью сервиса Яндекс.Заправки станет быстрой и безопасной, а наши клиенты смогут получить оперативную информацию о наличии необходимого вида топлива и построить оптимальный маршрут до АЗС», — отметила вице-президент по розничному бизнесу компании «Роснефть» Аврил Конрой.

«Доля водителей, которые заправляются с помощью приложений Яндекса, за последний месяц выросла в два раза. Это значит, что автомобилисты всё чаще выбирают станции с быстрой и безопасной оплатой топлива. С нами уже работают 4150 АЗС по всей России. С присоединением «Роснефти» количество станций увеличится почти вдвое» — заявил руководитель сервиса Яндекс.Заправки Роман Прудников.

