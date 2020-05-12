Глава «Роснефти» рассказал президенту о необходимых отрасли мерах поддержки

Для дальнейшего развития нефтедобывающей отрасли в настоящее время крайне необходима помощь государства в части смягчения банковской политики, относящейся к доступности кредитования, оборотных средств. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин.

«И это касается не только нас, но и компаний, и наших подрядчиков, и наших поставщиков. Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и даже новые какие-то начать, имея в виду, что в перспективе двух-трех лет мы все-таки преодолеем кризис, и надо будет обеспечивать рынок новыми объемами углеводородов»,— пояснил Игорь Сечин.

Он подчеркнул, что речь идет не о льготных кредитах, а о предоставлении финансирования на условиях, которые приняты сейчас Центральным банком.

Также, по словам главы «Роснефти» необходимо предоставить отсрочку налоговых платежей по работам в геологоразведке и привести в соответствие тарифы транспортных монополий к текущим ценам на рынке. Как пояснил глава «Роснефти», перенос налоговых платежей на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой, поможет осуществить необходимые работы по проектам и в перспективе быть готовыми к выходу из кризиса.

Говоря о тарифах естественных монополий, Сечин отметил, что в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла около 1100 рублей, сейчас 1200 — это сопоставимые величины. Однако, продолжил он, если раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, сейчас он составляет 2100 рублей. «Мы не просим каких-то особых льгот, но приведение в соответствие в связи с падением цены было бы для нас, конечно, значительным. В настоящее время 32 процента составляют расходы на транспорт от стоимости нефти», — отметил Игорь Сечин в докладе президенту России.

«Роснефть» в 2019 году продемонстрировала значительные производственные и финансово-экономические результаты и стала крупнейшим налогоплательщиком, в том числе, сформировав на 18 процентов доходную часть бюджета. «Деятельность "Роснефти" поддерживает нашу экосистему корпоративную в 2,5 миллиона человек — понятно, что это и подрядчики, и производители оборудования, сервисные компании. Инвестиционная программа составила порядка 950 миллиардов рублей в прошлом году», — сказал глава «Роснефти».

«С учетом драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 миллиардов примерно», — отметил Сечин. Оптимизация необходима для того, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность для компании, сказал он.

Кроме того, Игорь Сечин сообщил президенту, что судостроительный комплекс «Звезда» успешно осуществил уникальную операцию по спуску на воду первого российского танкера типа «Афрамакс» «Владимир Мономах». Мощный танкер нового поколения предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания и соответствует высоким стандартам экологической безопасности, подчеркнул Игорь Сечин.

До операции по спуску на воду первого танкера в производстве на тяжелом достроечном стапеле находилось четыре «Афрамакса», а в феврале 2020 года состоялась резка металла для пятого. Суда строятся для «Роснефтефлота». Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России. Танкеры оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A.

Также, глава «Роснефти» рассказал президенту о бурении поисково-разведочной скважины на Западно-Иркинском лицензионном участке одного из крупнейших в мире нефтегазовых проектов «Восток Ойл», который объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения в Красноярском крае.

Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл» составляет более 5 миллиардов тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году в 25 миллионов тонн, в 2027 году — 50 миллионов тонн и к 2030 году — до 115 миллионов тонн. Ожидаемый экономический эффект, по данным Института прогнозирования РАН, — 9,3 рубля на каждый вложенный рубль инвестиций. Реализация проекта даст дополнительно по 2 процента увеличения ВВП ежегодно.

Ранее президент страны поставил задачу на ближайшие годы — обеспечить загрузку Северного морского пути, сделав его полноценной транспортной артерией с круглогодичной навигацией. «Восток Ойл» обеспечит значительную долю грузопотока по арктической транспортной магистрали. Свыше 100 миллионов тонн углеводородов в год, добываемых на месторождениях проекта, будут перевозиться танкерами ледового класса по Севморпути, эти суда уже строятся на первой в России судоверфи тяжелого гражданского судостроения «Звезда».

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков, комментируя «Ленте.ру» встречу главы «Роснефти» с президентом Владимиром Путиным, отметил, что «Сечин всегда выступает с точки зрения промышленной политики, о которой мы забыли и перешли лишь на подсчет макроэкономических показателей». «Я могу привести историческую аналогию по поводу кредитных ставок. В свое время Ротшильды купили практически все бакинские прииски на одной простой вещи: в Российской Империи кредит стоил 22 процента, а Ротшильды давали под 7 процентов кредиты, мало того, он готовы были брать нефть в качестве погашения кредитов. И через этот механизм — разницу в стоимости кредитов и через возможность привлечения кредитных денег — они скупили практически всю бакинскую нефть и все прииски. Практически вся российская добыча принадлежала Ротишильдам. Поэтому вопрос ставок стоит очень остро, особенно с учетом того, что наша промышленность отрезана от международного финансового рынка», — подчеркнул Леонид Крутаков.

По словам эксперта, представленная президенту главой «Роснефти» аргументация продуктивная и верная, однако некоторые трактуют ее неверно, считая, что Игорь Сечин вел речь о господдержке лишь для одной компании. «Нет, речь шла именно об отрасли, и все, что он говорил, абсолютно верно. Это и отсрочка по налогам для геологоразведки, которая может остановиться, а не будет прибавления запасов — не будет роста капитализации, и в будущем, когда восстановится рынок — а он же восстановится — у нас не будет ресурсной базы, обеспечивающей добычу, не будет инфраструктуры», — отметил эксперт.

Не менее важный вопрос, по его словам, — кредиты, о которых также говорил Игорь Сечин. «Он просит не льготного кредитования, а ставку на уровне ЦБ», — подчеркнул эксперт.

Третий вопрос — это тарифы. «Трехкратный рост стоимости тарифов с 2008 года, когда нефть стоила 100 долларов, а сейчас — 30, а российская Urals даже ниже — чем обусловлены такие тарифы? Существенно выросли затраты у «Транснефти» и у РЖД? Вопрос оправданности для страны таких тарифов принципиально важен, поскольку наши монопольные тарифы, которые устанавливаются на перевозку и транспортировку, - это фактически разгон инфляции, потому что как только тариф на перевозку возрастает, моментально растут цены по всей цепочке. И это при том, что стоимость нефти упала, а стоимость перевозки осталась прежней. Сложно представить сейчас экономическое обоснование таким тарифам», — продолжил Леонид Крутаков.

Что касается таких проектов, как «Восток Ойл», строительство танкеров и прочих, о чем также говорил в своем докладе президенту Игорь Сечин, то, по словам эксперта, речь здесь идет не столько проектах компании, сколько о глобальных инфраструктурных проектах, которые создают в Арктике новую социальную реальность и могут обеспечить десятки тысяч рабочих мест и построить с нуля мощную инфраструктуру заполярных регионов. «Рынок нефти сейчас находится в неопределенном состоянии, и если государство не будет создавать опорных точек, зон определенности, опираясь на которые можно делать прогнозы и строить планы, ничего не появится», — резюмировал он.