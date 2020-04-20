В Крыму задержали тонированную Lada «отдела по борьбе с коронавирусом»

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В Крыму задержали тонированную Lada с надписью «отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19». Соответствующие кадры опубликованы на официальном сайте МВД России.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, машина была остановлена в городе Алуште. В ходе проверки выявлено, что на автомобиле были установлены тонированные стекла, не соответствующие техрегламенту. Кроме того, у 23-летнего водителя отсутствовал обязательный страховой полис.

В отношении нарушителя было составлено три протокола об административных правонарушениях. Тонировку и наклейку с надписью он удалил на месте по требованию полицейских.

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