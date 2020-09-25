Экс-дизайнер «АвтоВАЗа» раскритиковал внешний вид роскошных BMW

Бывший дизайнер российской компании «АвтоВАЗ» Владимир Ярцев прокомментировал внешний вид автомобиля люксовой серии немецкой марки BMW и озадачил пользователей сети. Соответствующий пост появился на его странице в Facebook.

Ярцев разместил в соцсетях фото эскизов 2005 года, на которых изображен роскошный BMW 3-Series с широкими «ноздрями» радиаторной решетки. В подписи к публикации он раскритиковал описанную деталь автомобиля. «15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решетку BMW... Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее», — высказался экс-дизайнер.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к словам Ярцева. «Бывшему дизайнеру легендарного ВАЗа виднее, как должен выглядеть BMW. Не пойму, почему немцы вас до сих пор не наняли», «Это какой-то сюр, честное слово. Человек, причастный к производству российского дерьма на колесах, критикует BMW», «В следующей жизни, этих нехороших дизайнеров сошлют на АвтоВАЗ», — писали они.

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